EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Em meio às tarifas, exportação de suco de laranja para os EUA cresce 38% de julho a setembro

Por outro, embarques para Europa, China e Japão caem no período

Suco de laranja: a participação dos EUA nas exportações foi de 49% do total, sendo o principal destino dos embarques brasileiros no primeiro trimestre da nova temporada

Suco de laranja: a participação dos EUA nas exportações foi de 49% do total, sendo o principal destino dos embarques brasileiros no primeiro trimestre da nova temporada

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12h16.

As exportações de suco de laranja brasileiro para os Estados Unidos cresceram 38% no primeiro trimestre da safra 2025/26 (de julho a setembro). Nesse período, os EUA importaram 92,7 mil toneladas de FCOJ (Suco de Laranja Concentrado Congelado), com receita de US$ 310 milhões, um aumento de 17% em relação ao mesmo intervalo de 2024/25. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 10, pela CitrusBR.

Diferentemente da carne e do café, o suco de laranja foi um dos produtos brasileiros isentos da tarifa adicional de 50% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os EUA foram responsáveis por 49% das exportações brasileiras, consolidando-se como o principal destino dos embarques no primeiro trimestre da nova temporada, mostra a CitrusBR.

Por outro lado, os embarques para a Europa caíram 23% de julho a setembro, totalizando 89 mil toneladas, em razão da falta de demanda, segundo Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR.

“O sentimento geral é que os altos preços da safra passada, aliados a problemas de qualidade causados pelo clima, influenciaram as escolhas dos consumidores, que migraram para outros produtos”, afirmou em nota.

Apesar da queda, a Europa continua sendo o segundo principal mercado, com uma participação de 47,8%. Em termos de receita, o recuo foi de 31%, totalizando US$ 363,4 milhões.

As exportações de suco de laranja para a China recuaram 44%, somando 3,4 mil toneladas. Em termos de receita, a queda foi de 34%, totalizando US$ 18,9 milhões, com o país asiático correspondendo a 2% dos embarques brasileiros.

O Japão registrou a maior queda nas compras de suco de laranja brasileiro: 69% em volume (1,6 mil toneladas) e 62% em receita (US$ 25,1 milhões).

Setor de suco de laranja

No primeiro trimestre, o Brasil embarcou 189 mil toneladas de suco de laranja, uma queda de 4,4% em relação ao mesmo período da temporada anterior. Em termos de receita, os envios totalizaram US$ 713,6 milhões, o que representa um recuo de 17,6%, reflexo da maior oferta de fruta.

Segundo Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR, este início de safra é atípico. Até meados de agosto, apenas 25% da safra atual havia sido colhida, um ritmo significativamente mais lento do que o observado no mesmo período da safra anterior, quando a colheita já atingia cerca de 50%.

O clima mais frio, em comparação com outros anos, atrasou a maturação dos frutos e retardou o início da colheita.

“Além disso, o mercado está mais exigente quanto à qualidade, o que exige frutas com maturação correta — e isso afeta o ritmo da colheita e do processamento”, afirma Netto. Para ele, esse cenário impacta diretamente o ritmo de produção de suco e, consequentemente, as exportações no início desta safra.

Na safra 2024/25, as exportações brasileiras de suco de laranja atingiram a maior receita já registrada, totalizando US$ 3,31 bilhões, um aumento de 31,4% em relação ao ciclo anterior.

Por outro lado, o volume embarcado foi o menor da série histórica, iniciada em 1997. Foram enviadas 745.593 toneladas, uma retração de 21,7%.

Como mostrou EXAME, o setor de suco de laranja enfrenta uma situação complexa. As cotações da commodity subiram na safra 2023/24 por causa à menor oferta de laranja no Brasil. Embora o aumento dos preços seja positivo para os produtores, a demanda por parte dos compradores diminuiu.

Esse cenário cria uma situação inusitada: de um lado, a menor oferta de fruta faz o preço subir, permitindo ao produtor vender a preços nunca antes vistos. No entanto, o comprador tenta ao máximo contornar os custos.

Como resultado, o preço do suco de laranja nos mercados continua a subir, e as marcas recorrem a novas misturas, como o néctar, que contém mais água e menos fruta.

Acompanhe tudo sobre:Setor de suco de laranjaTarifasDonald TrumpExportações

Mais de EXAME Agro

'Só falta empurrão político para Trump reverter tarifaço ao café', diz representante brasileiro

Exportação de café do Brasil para os EUA cai 53% em setembro após tarifaço de Trump

Compra de soja americana pela China desaba, Brasil ganha espaço — mas efeito é temporário

Preço do cacau desaba após rali histórico e atinge menor nível em 20 meses

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Líder da OpenAI diz que IA obriga empresas a repensar como desenvolvem software

Mundo

Presidente do Peru sofreu impeachment em 20 minutos e foi criticada por operar o nariz

Casual

Campari traz champanhe do Oscar para o Brasil e embarca no segmento de luxo; veja valor

Future of Money

1 em cada 4 investidores cripto no Brasil já acumula patrimônio de mais de R$ 1 milhão, diz pesquisa