Do campo ao concreto: como funciona o mercado de R$ 42,5 bilhões do chocolate

O mercado de chocolate no Brasil está em forte expansão, com presença em mais de 92% dos lares em 2024 e consumo médio de 3,9 kg por pessoa ao ano. O setor movimenta bilhões e alcançou R$ 42bilhões em 2025, impulsionado por inovação, pela premiumização — com destaque para chocolates finos — e pela crescente demanda fora do período da Páscoa, segundo dados da Kantar Ibope.

O consumo deixou de ser sazonal e passou a sustentar o crescimento do setor ao longo de todo o ano. Neste episódio de estreia do Do campo ao concreto, a EXAME mostra como funciona o processo completo de produção do chocolate, da colheita do cacau até a transformação em produtos finais, como os ovos de Páscoa.

A cadeia produtiva do cacau no Brasil conecta diretamente o agronegócio aos grandes centros urbanos, mostrando como a produção rural sustenta uma indústria altamente sofisticada.

Entender essa dinâmica é fundamental para compreender o papel do campo no abastecimento e na inovação de um dos mercados mais dinâmicos do varejo nacional.

Para detalhar essa trajetória, a reportagem visitou a fábrica da Dengo, em São Paulo, e entrevistou a CEO da marca, Cíntia Moreira.

Na conversa, a executiva explica como funciona o processo produtivo e os desafios recentes enfrentados pelo setor, especialmente com a alta no preço do cacau.

A EXAME também entrevistou Anna Paula Losi, presidente-executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC).