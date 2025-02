Como a alta dos preços dos ovos afeta usuários de Ozempic e Wegovy nos EUA

Os ovos se tornaram um item essencial para consumidores que fazem uso de medicamentos GLP-1, como Ozempic e Wegovy, para perda de peso. Mas essas pessoas têm enfrentado dificuldades para encontrar o alimento por uma combinação de alta demanda e problemas na produção.

Segundo um relatório da Circana, empresa de pesquisa de mercado, divulgado pela Business Insider, pessoas que utilizam essas medicações compram mais ovos e menos proteínas gordurosas, como hambúrgueres e carnes processadas.

Os consumidores de GLP-1 relatam uma redução no gasto total com alimentos devido à diminuição do apetite — um estudo da Universidade Purdue indicou que 49% dos usuários gastam menos em compras de supermercado. A alta demanda por ovos coincide com uma crise no fornecimento do produto nos Estados Unidos.

O país enfrenta surtos de gripe aviária, levando fazendas a sacrificarem parte de suas aves e reduzirem a produção. Em janeiro, o país tinha 8% menos galinhas poedeiras do que três anos antes, segundo um relatório da CoBank.

Além disso, dois estados, Colorado e Michigan, implementaram leis exigindo que todos os ovos vendidos sejam de galinhas criadas livres de gaiolas. A adaptação das granjas a essa nova regra contribuiu para a escassez no mercado.

Impacto em supermercados e restaurantes

Com a oferta reduzida, o preço dos ovos disparou.

Em 30 de janeiro, uma dúzia de ovos grandes no Meio-Oeste dos EUA custava US$ 7,08, um salto significativo em relação aos US$ 1,65 registrados três anos antes.

A alta de preços levou redes de supermercados e restaurantes a tomarem medidas para lidar com a crise. O Waffle House, tradicional cadeia de diners, adicionou uma taxa extra de US$ 0,50 por ovo servido, enquanto a varejista Aldi passou a limitar as compras a duas dúzias por cliente em algumas lojas.

Gripe aviária intensifica crise

A gripe aviária, também chamada de H5N1 ou influenza aviária altamente patogênica (HPAI), tem afetado não apenas aves, mas também gado leiteiro e outros mamíferos.

Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, desde março de 2024, mais de 950 casos da doença foram detectados em rebanhos bovinos.

Desde o início do surto, estima-se que a gripe aviária tenha reduzido a população de aves nos EUA em mais de 147 milhões.

Como consequência, o Departamento de Agricultura prevê que o preço dos ovos aumentará 20% em 2025, enquanto os ovos de criação livre podem registrar alta de até 45% em relação ao ano passado.

A tendência de preços elevados deve se manter no curto prazo, especialmente com a aproximação da Páscoa, período de alta demanda. Projeções indicam que o alívio nos preços só deve começar no segundo trimestre de 2025.