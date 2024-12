Cacau beira os US$ 12 mil e expectativa é de mais volatilidade em 2025

Os temores de menor oferta de cacau têm levado os preços da commodity a disparar nos últimos dias. Na segunda-feira, o valor de referência para março na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) registrou uma alta significativa de 4,1%, atingindo US$ 11.768 por tonelada. Já nesta terça-feira, 17, os preços subiram 1%, alcançando US$ 11.938.

Os aumentos recentes têm sido impulsionados por condições climáticas incertas na Costa do Marfim e em Gana, os principais países produtores de cacau da África Ocidental. Juntos, eles respondem por cerca de 50% da produção mundial, com 2,2 milhões de toneladas e 680 mil toneladas, respectivamente.

"O cacau é uma planta muito sensível às condições climáticas. Se faz muito calor, a planta sofre; se está muito frio, ela também sofre. Se chove em excesso, é prejudicial, e se não chove, igualmente afeta negativamente o desenvolvimento da planta", diz Thiago Fernandes, diretor do Consórcio Cabruca da Bahia.

Ao longo de 2024, o preço do cacau experimentou grande volatilidade, com variações acentuadas e uma imprevisibilidade que afetou profundamente o mercado. Em alguns períodos, houve aumentos bruscos e sucessivos, às vezes no mesmo dia.

No meio do ano, o mercado apresentou momentos de maior equilíbrio nos preços, embora ainda mantivesse patamares muito superiores aos de 2023. Contudo, 2024 foi um ano marcado por preços recordes. Agora, no final do ano, a volatilidade voltou a se intensificar.

Outro fator que agrava a situação são as doenças do cacau, que têm colocado em xeque a produção global e reforçado as perspectivas de uma oferta reduzida.

"A incidência de pragas tem se espalhado, como a vassoura de bruxa, a podridão parda e a monilíase, uma das pragas mais recentes e devastadoras em alguns países produtores", afirma Fernandes.

Além disso, os estoques globais de cacau registraram uma queda significativa. Ao longo deste ano, os estoques foram sendo consumidos por causa da baixa produção e à fraca safra.

Agora, no final do ano, observa-se que, mesmo com a possibilidade de uma temporada melhor — o que ainda não é garantido — ela pode não ser suficiente para reverter e reequilibrar esses estoques.

O Brasil ocupa a sexta posição na produção mundial de cacau, com cerca de 200 mil toneladas. Entre as principais regiões produtoras do país estão Ilhéus, na Bahia, e o Pará. A perspectiva é de que o país aumente seu volume de produção nos próximos anos, embora isso não deva alterar o cenário de oferta restrita para o ano seguinte.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Preços do cacau em 2025

Para 2025, ainda é difícil prever o cenário, mas a volatilidade deve continuar, de acordo com Anna Paula Losi, presidente-executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC).

"Os preços deverão continuar a variar bastante, e é possível que, em 2025, o preço do cacau atinja novos recordes históricos", afirma Losi.

Essa visão da presidente-executiva é compartilhada por Ricardo Gomes, agrônomo, produtor de cacau no Sul da Bahia e gerente de desenvolvimento territorial do Instituto Arapyaú. Segundo Gomes, a tendência é de manutenção dos preços em patamares semelhantes aos de 2024.

"Com essa previsão mais negativa, de não conseguir estabilizar ou ao menos mitigar o déficit de estoques, a tendência é que os preços se mantenham semelhantes aos praticados em 2024", afirma ele.