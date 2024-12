Avra quer fazer a ponte entre o campo e a Faria Lima — e mira 5 mil empresários médios do agro

O mercado de crédito rural no Brasil movimenta cerca de R$ 1,1 trilhão anualmente. Desse total, aproximadamente R$ 200 bilhões estão concentrados em ativos do mercado financeiro, como os Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro), os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

Mas ainda há muito produtores rurais, cooperativas, revendas e indústrias que não acessam esses ativos financeiros. É para construir uma ponte entre esses atores do agro e a chamada Faria Lima que nasce nesta segunda-feira, 9, a Avra, uma consultoria de crédito voltada para médios agricultores.

"Nosso objetivo é ampliar a originação de ativos para o mercado. Queremos trazer o empresário rural para mais perto do mercado e auxiliar os gestores, fornecendo ativos de alta qualidade", afirma Octaciano Neto, um dos fundadores da Avra à EXAME.

A SP Ventures, gestora de venture capital, lidera o negócio em parceria com Neto e Amanda Coura, ambos produtores rurais de origem e que tiveram passagens pela Faria Lima, principal polo do mercado financeiro em São Paulo. Neto também foi secretário de agricultura do Espírito Santo de 2015 a 2018.

"Temos atuado desde a fundação da empresa — o que não costumamos fazer, mas fizemos questão de apoiar aqui, devido à qualidade e ao potencial das pessoas envolvidas. Conhecemos bem a dor que estão endereçando e acreditamos que se trata de uma oportunidade de mercado enorme e muito relevante", afirma Francisco Jardim co-fundador e sócio diretor da SP Ventures.

O plano da consultoria é atuar aproximando um público já mapeado de 5 mil empresários rurais às oportunidades de financiamento e investimento no setor.

Distância do mercado financeiro

A atual crise das revendas, principalmente gigantes ligadas ao mercado de capitais, com pedidos de recuperação judicial, evidencia a distância entre o mercado de capitais e o agronegócio, diz ele. De acordo com Neto, não basta apenas "colocar a bota" e ir para o interior — é essencial que o diálogo seja orgânico.

"No fim do dia, os fundos não são nossos clientes diretos — o que fazemos é originar títulos e levá-los até eles. Existe um público desatendido: enquanto os grandes bancos atendem emissões acima de R$ 100 milhões, há uma lacuna para valores entre R$ 20 milhões e R$ 100 milhões", diz.

Dados compilados e analisados pela Avra mostram que cerca de 5 mil produtores rurais estão desassistidos no mercado de crédito rural, tomando como base um conceito expandido de agronegócio — isto é, abrange desde fabricantes de insumos, como biológicos e adubos, até a indústria final, passando pelos produtores.

"A maioria (dos empresários médios) ainda desconhece as oportunidades existentes no mercado. Eles estão acostumados a lidar apenas com os gerentes de bancos locais e desconhecem figuras estratégicas", afirma Neto.

A indústria de Fiagros registrou um crescimento anual de 124,3% até setembro, mesmo enfrentando turbulências que impactaram alguns fundos. O patrimônio líquido dessa indústria alcançou R$ 42 bilhões.

Paralelamente, os CRA tiveram um avanço de 34%, com o patrimônio líquido totalizando R$ 147,4 bilhões nos últimos 12 meses, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Crédito rural e educação

Além de atuar no crédito rural, a Avra terá como foco a educação financeira. A consultoria oferecerá cursos e capacitações para produtores rurais, utilizando tanto conteúdos em redes sociais quanto aulas explicativas sobre os principais conceitos do mercado de crédito.

"Quanto mais conseguirmos expandir os canais para disseminar esse conhecimento, melhor será o impacto. Estamos desenvolvendo um conteúdo especializado, voltado justamente para ampliar o entendimento e as oportunidades no agronegócio", explica Amanda Coura, uma das sócias da empresa.

Assim, as linhas de receita da Avra, até o momento, se concentrarão na intermediação entre empresas e produtores do agro e fundos de investimento, além do canal de educação financeira.

Sem estimar um número de agricultores a atingir ou um valor financeiro para o próximo ano, os sócios permanecem otimistas e enxergam a Avra como uma empresa de soluções de crédito para o agronegócio.

"Olhando o 'copo meio vazio', ainda há um universo significativo de empresários a ser incluído. O potencial é vasto, mas o desafio de integrar mais players nesse mercado permanece evidente", conclui Neto.