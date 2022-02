Um acidente na obra da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo, entre a Ponte do Piqueri e da Freguesia do Ó, no sentido Ayrton Senna, na Zona Norte de São Paulo, interditou totalmente a Marginal Tietê na manhã desta terça-feira (1). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas registradas até o momento.