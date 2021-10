Câmara muda ICMS na esperança de baixar preço da gasolina

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto-base do projeto de lei que muda a cobrança no imposto ICMS sobre os combustíveis. Pelo projeto de lei aprovado nesta quarta e apoiado pelo presidente da Câmara Arthur Lira, o imposto ICMS cobrado em cada estado vai ser calculado com base no valor médio do litro do combustível nos dois anos anteriores, e não mais nos últimos 15 dias como é hoje.