WhatsApp não vai mais funcionar em alguns modelos de celulares; veja lista

O WhatsApp encerrará os serviços em uma variedade de dispositivos móveis no dia 1º de novembro de 2021. Se você é aquele tipo de pessoa que mantém um aparelho celular durante anos e anos, essa lista pode ser interessante. Celulares com sistema operacional iOS 9 ou inferior e Android 4.0.4 ou anteriores ficarão incompatíveis com o aplicativo de mensagens.

Em 1º de novembro de 2021, o WhatsApp dexará de funcionar nos seguintes dispositivos, independentemente da atualização do sistema operacional:

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q. Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2;

Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2; Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, e Ascend D2;

Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, e Ascend D2; Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S;

Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S; ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e Grand Memo;

Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 e Grand Memo; Outras marcas: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 e THL W8.

Além disso, a plataforma recomendou que o usuário utilize os seguites sistemas operacionais: Android 4.1 e posterior; iOS 10 e posterior, e KaiOS 2.5.1 e versões posteriores.

Migração de conversas

No mês passado, o WhatsApp havia anunciado a possibilidade de migração do histórico de conversa entre um aparelho com o sistema operacional Android e outro com o sistema iOS, da Apple.

Os dados incluem não só as conversas como também as mídias trocadas com seus contatos no WhatsApp. O recurso será inicialmente liberado para smartphones da Samsung da linha Galaxy que foram anunciados hoje no evento global chamado Galaxy Unpacked, que revelou os aparelhos Z Flip 3 e Z Fold 3 5G.

A importação das mensagens do WhatsApp nesses aparelhos da Samsung se dará por meio do aplicativo Smart Switch, que leva dados do aparelho antigo para um novo smartphone.

WhatsApp: aplicativo terá migração de histórico entre Android e iOS

Segundo o WhatsApp, o dispositivo Android precisa ter o sistema Android 10 para que a migração de conversas para o iPhone seja possível. A novidade deve ser liberada para mais aparelhos no futuro, mas não há previsão para que isso aconteça.

