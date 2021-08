WhatsApp anuncia migração de histórico entre iPhone e smartphone Android

Se você já teve um iPhone e migrou para um celular Android, ou vice-versa, já passou por isso: suas mensagens antigas do WhatsApp ficavam presas no outro sistema operacional. Ao atender um dos pedidos mais aclamados por usuários nos últimos tempos, o WhatsApp anuncia hoje a possibilidade de migração do histórico de conversas entre os diferentes sistemas operacionais de celulares.

Os dados incluem não só as conversas, como também as mídias trocadas com seus contatos no WhatsApp. O recurso será inicialmente liberado para smartphones da Samsung da linha Galaxy que foram anunciados hoje no evento global chamado Galaxy Unpacked, que revelou os aparelhos Z Flip 3 e Z Fold 3 5G.

A importação das mensagens do WhatsApp nesses aparelhos da Samsung se dará por meio do aplicativo Smart Switch, que leva dados do aparelho antigo para um novo smartphone.

WhatsApp: aplicativo terá migração de histórico entre Android e iOS

Segundo o WhatsApp, o dispositivo Android precisa ter o sistema Android 10 para que a migração de conversas para o iPhone seja possível.

“Suas mensagens do WhatsApp pertencem a você. É por isso que elas são armazenadas no seu telefone por padrão e não são acessíveis na nuvem como em muitos outros serviços de mensagens. Estamos animados por poder facilitar com segurança a transferência do histórico de conversas no WhatsApp de um sistema operacional para outro, pela primeira vez. Este tem sido um dos recursos mais solicitados pelos usuários há anos e o WhatsApp trabalhou em conjunto com sistemas operacionais e fabricantes de dispositivos para resolvê-lo”, disse, em nota, Sandeep Paruchuri, gerente de produto no WhatsApp.

A novidade deve ser liberada para mais aparelhos no futuro, mas não há previsão para que isso aconteça.

