WhatsApp lança pacote de figurinhas em apoio à vacinação

O aplicativo de mensagens WhatsApp, que pertence ao Facebook, lança hoje (06) um pacote de figurinhas em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Chamado “Vacina para todos”, o conjunto de imagens, que pode ser enviado entre contatos, foi criado para que os usuários do app comuniquem "alívio e a esperança com as possibilidades trazidas pelas vacinas contra a covid-19", e também "gratidão aos profissionais de saúde".

Os novos stickers estarão diponíveis em smartphone com sistema operacional Android e iPhones, em um dezena de idiomas (inglês, árabe, francês, alemão, indonésio, italiano, português, russo, espanhol e turco) e foi concebido como uma continuação de um pacote lançado no ano passado, a linha “Juntos em Casa”.

“Enquanto as vacinas para covid-19 são distribuídas em todo o mundo, este novo pacote de figurinhas visa incentivar sua aceitação e representar nossa esperança,” disse Andy Pattison, Líder da equipe de Canais Digitais da OMS.

Veja as imagens das novas figurinhas abaixo: