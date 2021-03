WhatsApp fora do ar? Veja 5 aplicativos alternativos para se comunicar

Nesta sexta-feira (19), o WhatsApp mostrou instabilidade para usuários de diversos países, indicando uma falha global. O Instagram e o Facebook, outras redes sociais de Zuckerberg, também ficaram fora do ar.

Como se comunicar com parentes, amigos e colegas de trabalho quando o aplicativo de conversa mais usado pelos brasileiros para de funcionar? A EXAME separou uma lista com os melhores apps de mensagens para celular e computador. Veja:

Signal

Escolha de Elon Musk, Jack Dorsey e Edward Snowden, o Signal é uma organização sem fins lucrativos que não coleta nenhum dado de seu usuário. Com criptografia de ponta a ponta em todos os serviços oferecidos na plataforma, não há como o aplicativo acessar seus contatos, grupos, mensagens, imagens ou pesquisas, diferente dos outros aplicativos.

Ele está disponível na App Store e na Google Play.

Telegram

Com quase 40 milhões de instalações em fevereiro de 2021, de acordo com dados do SensorTower, o Telegram é uma opção que só cresce entre usuários. Além de ter todas as funcionalidades do WhatsApp, ele suporta grupos de até 200.000 membros e não tem limites para o tamanho das mídias e chats.

A criptografia ponta a ponta do Telegram é apenas para os chats "secretos", ferramenta que também é única do aplicativo. Ainda há criptografia nas conversas e grupos normais, mas elas passam pela nuvem da plataforma.

Além do chat secreto, o Telegram oferece mensagens autodestrutivas. Seus donos prometem nunca vender a empresa, como seu concorrente WhatsApp, ou exibir anúncios.

É possível encontrá-lo na App Store e na Google Play.

Messenger

Do Facebook, o aplicativo de mensagens não protege seus dados como Telegram e Signal, mas te dá a possibilidade de conversar com amigos do Facebook, seguidores do Instagram e, em breve, até quem você tem adicionado na plataforma de realidade virtual do Facebook, a Oculus.

Suas ferramentas para assistir filmes com amigos, reconhecimento facial para desbloquear o app e temas personalizados para cada bate-papo também são um destaque para alguns usuários.

Instale o aplicativo pela App Store ou Google Play.

Hangouts

O Google Hangouts é uma plataforma de comunicação para troca de mensagens, chamadas de voz e videochamadas. Nela, o usuário pode criar chats com grupos de até 100 pessoas e videochamadas para até 10.

O usuário pode acessar o Hangouts pelo site ou baixando o aplicativo pela App Store ou Google Play.

Skype

Mais tradicional, o Skype é uma ferramenta fácil para chamadas de vídeo, bate-papos ou ligações. Ele conta com uma opção de "Reunir Agora" em seu site para quem tem pressa e precisa fazer uma videochamada gratuita, sem instalar um aplicativo ou criar uma conta.

Para quem quer ter uma conta, é possível acessar a ferramenta pelo site, baixando o aplicativo para computador ou na App Store e no Google Play.