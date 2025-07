WhatsApp estreia nova ferramenta para grupos inspirada no Telegram; saiba qual é

O WhatsApp implementou, nesta terça-feira, 15, uma atualização que permite chats de voz em grupos de forma mais informal e dinâmica, sem a necessidade de iniciar uma ligação. Inspirado no recurso do Telegram, a nova ferramenta está disponível para grupos de todos os tamanhos e permite que os participantes conversem em tempo real, como se estivessem na mesma sala, sem sair da interface de bate-papo.

Antes restrito a grupos maiores, o novo chat de voz pode ser ativado com um simples deslizar para cima a partir da última mensagem dentro da conversa do grupo, eliminando a necessidade de chamadas formais.

Além disso, ao contrário das chamadas de voz convencionais, os chats de voz não notificam todos os membros, não aparecem como chamadas em andamento e não são registradas no histórico de mensagens, criando um ambiente de comunicação mais fluido e menos intrusivo.

O recurso também inclui ferramentas interativas, como a opção de "levantar a mão", para quem deseja falar, além da possibilidade de reagir com emojis em tempo real, o que torna a comunicação mais envolvente sem interromper a fluidez da conversa.

De acordo com o WhatsApp, todos os chats de voz são protegidos com criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade e a segurança dos dados dos usuários, um compromisso da plataforma com seus padrões de segurança.

Caso o recurso não esteja disponível, é recomendada a atualização do WhatsApp para a versão mais recente, disponível na Google Play Store ou Apple App Store.