Venda de iPhones pode cair em até 30% por proibições de Trump

As proibições do presidente americano Donald Trump aos aplicativos chineses, em especial ao WeChat, podem derrubar as vendas globais da Apple em até 30%, segundo o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por suas predições sobre a maçã.

Isso porque a exportação dos celulares americanos para a China pode cair consideravelmente, impactada pela perda do principal app de mensagens chinês na App Store, caso a empresa seja obrigada a retirar o aplicativo de sua loja global.

A exportação de outros produtos da Apple, como o Mac, o Apple Watch e os AirPods podem também cair de 15% a 25% no mundo todo, segundo Kuo.

A queda pode ser sanada caso a proibição fique restrita somente à loja dos EUA, o que reduziria as exportações em até 6%.

Kuo publicou as afirmações no site Mac Rumours. O WeChat tem, atualmente, 1,2 bilhão de usuários ativos mensalmente.

Por que Trump quer proibir?

Na semana passada Trump, avançou na nova guerra fria com os apps na China.

Tentando proibir as redes sociais WeChat e TikTok do país, o presidente assinou uma ordem executiva que diz que as empresas chinesas Tencent (dona do WeChat, entre outros) e ByteDance (controladora do TikTok) terão apenas mais 45 dias para permanecerem ativas com seus respectivos produtos no país.

A novela ainda parece longe de acabar — mas pode afetar as companhias americanas tanto quanto as chinesas, tendo o efeito contrário que Trump queria.