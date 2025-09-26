Unitree anuncia novo robô humanoide de 1,8 metro e acelera plano de IPO na China

Em 26 de setembro, Wang Xingxing, fundador e CEO da Unitree Technology, afirmou na quarta Exposição Global de Comércio Digital que os algoritmos dos robôs da empresa passaram por várias iterações em 2025. Ele destacou que a companhia pretende lançar, no segundo semestre, um robô humanoide de 1,8 metro de altura.

Segundo Wang, a indústria de robótica da China registrou crescimento médio de 50% a 100% entre as empresas do setor no primeiro semestre. A Unitree atualizou recentemente seus algoritmos, o que aumentou a estabilidade de seus modelos. Com a nova versão, os robôs já conseguem executar movimentos de dança e artes marciais, afirmou o executivo.

Inovação na linha de robôs da Unitree

Em 19 de agosto, a Unitree divulgou um pôster de pré-lançamento com a mensagem “Aguardem”. O material oficial informa que o novo robô humanoide terá 1,8 metro de altura e 31 articulações, projetadas para ampliar flexibilidade e precisão nos movimentos.

A empresa já possui no mercado os modelos R1, G1 e H1/H1-2. O R1 mede 1,2 metro, o G1 chega a 1,3 metro e o H1, lançado em agosto de 2023, alcança 1,8 metro e pesa 47 kg. Em termos de preços, o R1, lançado em julho de 2025, parte de RMB 39.900; o G1, lançado em maio de 2024, custa RMB 99.000; e o H1 é vendido por RMB 650.000.

O processo de comercialização ganhou força em julho, quando o site de Compras e Licitações da China Mobile anunciou que a Unitree e a AgiBot venceram um projeto de “aquisição de serviços de produção terceirizada de robôs humanoides bípedes”, no valor de RMB 124 milhões. A Unitree recebeu um lote de RMB 46,05 milhões, que inclui humanoides de pequeno porte, mochilas de computação e mãos robóticas de cinco dedos. Trata-se do maior contrato já divulgado no setor na China.

Wang projetou que, em 2025, os pedidos de robôs industriais da Unitree crescerão 220% em comparação ao ano anterior, com contratos acima de RMB 1,2 bilhão. Ele afirmou ainda que os robôs quadrúpedes G1 deverão responder por 60% da receita. Em junho, a empresa anunciou que sua receita anual já superou RMB 1 bilhão.

Abertura de capital

A Unitree está em processo de preparação para abertura de capital. Entre outubro e dezembro de 2025, a Citic Securities realizará uma avaliação para verificar se a companhia atende aos requisitos de uma oferta pública inicial (IPO) e apoiará a elaboração da documentação.

O relatório de acompanhamento informa que Wang Xingxing é o acionista controlador da empresa. Ele detém 23,8216% das ações de forma direta e, por meio da Shanghai Yuyi Management Consulting Partnership, controla outros 10,9414%. No total, Wang concentra 34,7630% do capital da Unitree.