Universidade de Tsinghua conquista RoboCup 2025 com vitória histórica na categoria adulto

A Universidade de Tsinghua venceu a categoria Adulto da Liga de Robôs Humanóides da RoboCup 2025, realizada no Brasil. A conquista, anunciada no dia 21, marcou a primeira vitória de uma equipe chinesa nesta categoria desde a criação do torneio, em 1997.

A equipe Tsinghua Hephaestus, sob orientação do pesquisador Zhao Mingguo, do Departamento de Automação, utilizou o robô “T1 de Evolução Acelerada”, desenvolvido pela empresa chinesa Booster Robotics.

A performance chamou atenção desde a fase de grupos, com vitórias por 16 a 0, 9 a 0 e 12 a 0. Na final, derrotou a equipe Shanhai, da Universidade Agrícola da China, por 5 a 2.

RoboCup 2025 e a competição internacional de robótica

A RoboCup é uma das maiores competições de robótica do mundo. A edição de 2025 reuniu mais de 20 equipes de 10 países, entre eles China, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e França. A Liga de Robôs Humanóides, dividida nas categorias Adulto e Pequeno Porte, está entre as mais disputadas do evento.

Segundo a Booster Robotics, a vitória reflete o avanço da robótica chinesa. A empresa destacou que os robôs utilizados exigem estrutura leve, capacidade de percepção em tempo real, tomada de decisão, controle de movimento e estratégias de colaboração entre máquinas. Os modelos T1 e K1, ambos desenvolvidos pela empresa, foram usados por equipes finalistas nas duas categorias da liga.

Presença dominante da China na RoboCup 2025

Além da Tsinghua Hephaestus e da Shanhai, a final da categoria Pequeno Porte reuniu a equipe Boosted HTWK (Alemanha) e a TH-MOS da própria Tsinghua. Ambas utilizaram o robô K1. A presença dominante dos modelos chineses reforçou o papel da China no desenvolvimento tecnológico voltado à robótica competitiva.

Especialistas apontam que o desempenho dos robôs fabricados na China confirma a consolidação do país como referência no setor. As soluções nacionais, segundo eles, oferecem alta performance e ferramentas acessíveis, tornando-se padrão em competições internacionais.