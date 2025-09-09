Empresa dos robôs que jogam bola, Unitree planeja IPO de US$ 7 bilhões na China

Uma das empresas de tecnologia mais promissoras da China, que até organizou uma olimpíada só de robôs, estaria planejando uma oferta pública inicial (IPO) que pode avaliar a empresa em até 50 bilhões de yuans, o equivalente a US$ 7 bilhões. As informações foram divulgadas pela Reuters, com base em duas fontes próximas à operação.

A chinesa Unitree Robotics, sediada em Zhejiang, é líder no setor de robôs humanoides no país. E a listagem a tornaria uma das primeiras empresas especializadas na tecnologia a abrir o capital.

A nova meta de valor de mercado da empresa representaria um grande aumento em relação ao último levantamento de captação de recursos, de 12 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 1,7 bilhão). Naquela ocasião, a empresa contou com investidores de peso, como Geely, Alibaba e Tencent.

No final de agosto, a chinesa publicou no X sobre seus planos de IPO, afirmando que enviaria os documentos de registro à bolsa de valores entre outubro e dezembro de 2025, momento em que os dados operacionais relevantes da empresa serão divulgados formalmente.

A empresa informou recentemente à mídia local chinesa que tem sido lucrativa desde 2020 e agora tem receitas superiores a 1 bilhão de yuans chineses (US$ 140,35 milhões).

O IPO seria uma das maiores listagens de empresas de tecnologia chinesas dos últimos anos e surge num momento em que Pequim tem apoiado empresas chinesas relacionadas à inteligência artificial. Segundo informações da CNBC, o fundador da Unitree, Wang Xingxing, esteve entre um seleto grupo de líderes de tecnologia que participou de uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping no início deste ano. Em 2023, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China emitiu diretrizes para robôs humanoides, solicitando “produção em escala” até 2025.

Robôs humanoides no jogo

Com a Unitree nessa corrida dos robôs estão a Agibot, também conhecida como Zhiyuan Robotics, e a Galbot, uma startup de robótica sediada em Pequim apoiada pelo governo de Hong Kong, que se apressam para implementar seus robôs em fábricas por toda a China. Enquanto isso, robôs humanoides chineses ganham fãs ao destacarem seus talentos em eventos como os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides.

A Unitree Robotics, com sua abordagem competitiva no setor de robôs humanoides, está se destacando, especialmente na China, onde pode se tornar líder após um possível IPO, segundo analista da empresa de análise e consultoria independente Omdia consultado pela CNBC.

A empresa é uma das principais fornecedoras globais de robôs móveis, com sua participação ficando atrás apenas da Agibot. Embora a competição internacional seja forte, com empresas como Boston Dynamics e Tesla (com o robô Optimus), a China lidera em termos de produtos comerciais e preços mais acessíveis.

O robô Unitree G1, por exemplo, é considerado o mais usado globalmente devido ao seu preço competitivo de US$ 16 mil, enquanto concorrentes como o Optimus da Tesla que deve custar pelo menos US$ 20 mil.

Recentemente, a Unitree lançou o humanoide R1, com preço inicial de US$ 5,9. Embora esses robôs mais baratos não sejam os mais avançados, são importantes para a coleta de dados para futuras gerações de modelos.

Analistas do Merrill Lynch também observam que os EUA têm um ecossistema robusto em IA e robótica, com empresas como Nvidia e Intel, o que pode equilibrar a competitividade no futuro. A previsão é de que as remessas globais de robôs humanoides cresçam significativamente, atingindo 18 mil unidades em 2025, com uma população global de 3 bilhões de robôs até 2060.