TikTok fica fora do ar nesta terça-feira

O aplicativo de vídeos TikTok apresenta instabilidade e ficou até mesmo fora do ar para seus usuários nesta terça-feira, 6. Segundo o site Downdetector, o pico de reclamações ocorreu às 17h19, com 768 notificações. Mensagens de erro de servidor, “desparecimento” do total de seguidores e a inabilidade de postar são os problemas mais mencionados.

No Twitter, a companhia se posicionou, dizendo que está se esforçando para resovler os problemas rapidamente. “Obrigada por sua paciência”, diz a empresa.

The TikTok app is currently experiencing some issues, which our team is working quickly to address. Thank you for your patience! — TikTokSupport (@TikTokSupport) July 6, 2021

O último problema com acesso à plataforma acontceu no dia 3 de maio e, o anterior ainda, em 2020, em outubro. Todos foram resolvidos no mesmo dia do pico de reclamações.

A EXAME entrou em contato com a assessoria do TikTok e aguarda retorno.