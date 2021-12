Tesla para crianças: quadriciclo elétrico lançado hoje custa US$ 1.900

A Tesla lançou um quadriciclo elétrico para crianças por 1.900 dólares (cerca de 10.000 reais), dois anos depois que a fabricante de carros elétricos revelou o veículo junto com a picape Cybertruck.

O quadriciclo — "Cyberquad for Kids" — é inspirado na Cybertruck e começará a ser comercializado em duas a quatro semanas, segundo o site da empresa.

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, havia escrito em sua conta no Twitter em 2019 que um veículo elétrico todo-terreno chegaria como uma opção para a Cybertruck.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk

— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021