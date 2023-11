Spotify divulga artistas, músicas e podcasts mais escutados em 2023

Nesta quarta-feira, 29, o Spotify liberou a tão esperada Retrospectiva 2023. O "Spotify Wrapped" permite que ouvintes vejam uma lista personalizada dos artistas, músicas e podcasts mais escutados durante o ano.

A plataforma de streaming de música também divulgou os artistas, músicas e podcasts mais escutados em 2023, tanto no Brasil quanto mundialmente. Por aqui, a artista mais escutada foi Ana Castela, que também teve a música de maior sucesso do ano: "Nosso Quadro" ficou em 1° lugar, atrás de "Leão" de Marília Mendonça. Veja as novidades desta edição:

Retrospectiva Spotify 2023: como acessar e tudo mais que você precisa saber

Artistas mais escutados no Spotify em 2023

Brasil

Ana Castela Henrique & Juliano MC Ryan SP Marília Mendonça Jorge & Mateus

Mundo

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma

Músicas mais escutadas no Spotify em 2023

Brasil

Nosso Quadro , por Ana Castela Leão , por Marília Mendonça Erro Gostoso , por Simone Mendes Bombonzinho , por Israel & Rodolffo e Ana Castela Seu Brilho Sumiu , por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Mundo

Flowers , por Miley Cyrus Kill Bill , por SZA As It Was , por Harry Styles Seven (feat. Latto) , por Jung Kook Ella Baila Sola , por Eslabon Armado e Peso Pluma

Álbuns mais escutados Spotify em 2023

Brasil

Escolhas, Vol. 2 , por Zé Neto & Cristiano Let's Bora, Vol. 2 , por Israel & Rodolffo Dos Prédios Deluxe , por Veigh Manifesto Musical , por Henrique & Juliano , Dos Prédios , por Veigh

Mundo

Un Verano Sin Ti , por Bad Bunny Midnights , por Taylor Swift SOS , por SZA Starboy , por The Weeknd MAÑANA SERÁ BONITO , por KAROL G

Podcasts mais escutados no Spotify em 2023

Brasil

Podpah Mano a Mano Café da Manhã Psicologia na Prática Não Inviabilize

Mundo