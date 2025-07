Site da Centauro, do grupo SBF, passa por falha de segurança

A Centauro, varejista de materiais esportivos, derrubou a página de login de seu site na última quinta-feira, 3, após uma falha de segurança que permitia o acesso a contas com qualquer senha.

A falha permitia com que usuários acessassem contas alheias e pudessem ter acesso ao roubo de informações pessoais e dados de pagamento, como cartões de crédito cadastrados na plataforma. A inconsistência na operação de seu comércio eletrônico já foi corrigido.

Para evitar o vazamento de informações, a empresa derrubou sua página de login. Ao tentar acessar a conta no site, uma mensagem de erro era exibida.

Uma onda de relatos na rede social X, ex-Twitter, atestam o problema, em que usuários pediram que internautas que tivessem logado suas informações de cartões de crédito as removessem tão logo possível para se precaver de prejuízos.

O que diz a Centauro

Por nota, o grupo SBF, que controla as marcas Centauro, ByTennis e a distribuição da Nike no Brasil, reconheceu a instabilidade em seu site, mas não deu maiores detalhes de possíveis vazamentos.

"O Grupo SBF informa que passou por uma instabilidade em seu site e app nesta quinta-feira, 03/07/2025, já tendo concluído as correções necessárias para o regular restabelecimento de sua operação", aponta o comunicado da varejista. "Reafirmamos nosso compromisso com as melhores práticas em privacidade e segurança da informação, sempre buscando um ambiente seguro e confiável aos nossos colaboradores, clientes e parceiros."