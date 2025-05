Fisia, da Nike, pressiona resultado, mas Centauro ajuda lucro do Grupo SBF a crescer 40,6% no 1º tri

O lucro líquido do Grupo SBF, dono das marcas Centauro e Fisia (distribuidora da Nike no Brasil), cresceu 40,6%, somando R$ 74,2 milhões, com margem líquida de 4,8%, avanço de 1,3 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre.

A receita líquida do grupo alcançou R$ 1,6 bilhão, registrando um crescimento de 4,0% comparado ao primeiro trimestre de 2024.

A Centauro, marca varejista de artigos esportivos, obteve receita líquida de R$ 821,4 milhões, crescimento de 11,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. As lojas físicas contribuíram com R$ 644,0 milhões, aumento de 8,0%, enquanto o canal digital teve um avanço de 24,5%, alcançando R$ 177,4 milhões.

A margem bruta da Centauro subiu para 50,7%, um aumento de 1,3 ponto percentual em comparação ao mesmo período do ano passado.

Já a Fisia, distribuidora da Nike no Brasil, apresentou receita líquida de R$ 825,4 milhões, uma queda de 5,9%. O canal de atacado foi o principal responsável pela retração, com uma redução de 18,9%, totalizando R$ 260,2 milhões. Isso se deve à estratégia de redução de markdowns (promoções), que não foi totalmente absorvida pelos clientes do atacado (wholesalers).

A expectativa da companhia é que o canal de atacado se recupere no segundo semestre de 2025, com base nos pedidos realizados no final de 2024, sem cancelamentos. A performance do atacado impactou negativamente o EBITDA do grupo, que caiu 4,0% no trimestre. No entanto, o digital teve crescimento de 0,9% e as lojas físicas aumentaram suas vendas em 2,5%. A margem bruta da Fisia foi de 43,7%, alta de 0,3 ponto percentual.

No consolidado, o lucro bruto do Grupo SBF atingiu R$ 772,3 milhões, um crescimento de 5,8% em relação ao primeiro trimestre de 224, com margem bruta de 49,7%, avanço de 0,9 ponto percentual.

O EBITDA do grupo foi de R$ 224,7 milhões, representando uma queda de 4,0%, com margem EBITDA de 14,5%. O impacto da performance no atacado da Fisia foi um dos principais responsáveis pela queda no EBITDA.