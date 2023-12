Sem conversa: Meta vai descontinuar mensagens cruzadas entre Instagram e Facebook

A Meta, empresa proprietária do Instagram e Facebook, atualizou discretamente suas páginas de suporte, indicando que não permitirá mais que usuários do Instagram enviem mensagens para contatos do Facebook.

Conforme destacado pelo portal 9to5Google, a funcionalidade será descontinuada em meados de dezembro, embora uma data específica não tenha sido divulgada.

De acordo com a página de suporte, novas conversas cruzadas entre as plataformas não serão mais possíveis, mas as conversas existentes no Instagram permanecerão acessíveis apenas para leitura.

A integração de mensagens entre Instagram e Facebook foi lançada em 2020. Três anos após o lançamento e a adição de recursos como chats em grupo, a Meta opta por encerrar a funcionalidade sem grande alarde.

Sob pressão na União Europeia

Vale ressaltar que o Ato de Mercados Digitais (DMA) da União Europeia exige que grandes aplicativos de mensagens sejam interoperáveis entre si.

Em setembro, o blog WABetaInfo reportou que o WhatsApp, também propriedade da Meta, iniciou o desenvolvimento de um recurso de interoperabilidade, evidenciado pela detecção de uma tela de "chats de terceiros".

Em agosto, a Meta anunciou que planeja ativar a criptografia de ponta a ponta como padrão para usuários do Messenger até o final do ano.

Na ocasião, Rob Sherman, vice-presidente de privacidade da empresa, informou que as DMs do Instagram também receberiam proteção de criptografia de ponta a ponta após a conclusão da implementação no Messenger. A empresa não comentou imediatamente se o encerramento das mensagens cruzadas está relacionado a esse desenvolvimento.

Separadamente, em junho, sob a direção do órgão antitruste alemão, a Meta concordou em reformular seu centro de contas, concedendo aos usuários maior controle sobre atividades entre sites.