Quais são os 10 sites mais acessados no Brasil? Veja ranking

Três em cada quatro brasileiros acessam a internet -- o que equivale a 134 milhões de pessoas -- segundo pesquisa divulgada no último ano. Do celular ao computador, fato é que fica difícil imaginar a vida sem o acesso a sites como Google, YouTube, Facebook e WhatsApp. Com o objetivo de mostrar quais são os preferidos pelos usuários, a SimilarWeb divulga periodicamente um ranking com os dez sites mais acessados no país e no mundo.

No mês de maio, os três primeiros são exatamente o gigante de buscas (que também é dono do site de vídeos) e a primeira rede social de Mark Zuckerberg.

Veja abaixo os dez sites mais acessados no Brasil:

O comportamento dos brasileiros não está distante do que é observado globalmente. Os três primeiros lugares permanecem iguais, com a diferença de que o Twitter sobe algumas posições (vai para o 4º lugar) e outros sites como o Baidu (popular na China, que recebeu quase 6 bilhões de visitas em maio) e o site russo Yandex, não tão conhecidos pelo público brasileiro, aparecem entre os "top 10".