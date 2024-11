Próxima geração do sistema beidou será concluída até 2035, anuncia China

Próxima geração do sistema de navegação Beidou será concluída até 2035

Durante a comemoração do 30º aniversário do projeto do sistema de navegação por satélite Beidou, realizada em 28 de novembro em Pequim, a China anunciou o desenvolvimento da próxima geração do sistema Beidou. O novo sistema será tecnologicamente mais avançado, contará com funcionalidades aprimoradas e oferecerá serviços de maior qualidade.

De acordo com o "Plano de Desenvolvimento do Sistema de Navegação por Satélite Beidou até 2035", apresentado pelo Escritório de Gerenciamento do Sistema de Navegação por Satélite Beidou, o lançamento dos satélites de rede de próxima geração está previsto para começar em 2029. A conclusão do sistema está programada para 2035, com base na operação estável do atual Beidou III.

O plano reflete o compromisso da China em fortalecer sua liderança global em tecnologias de navegação por satélite, garantindo maior precisão, confiabilidade e acessibilidade nos serviços oferecidos pelo sistema Beidou.

Características avançadas do novo sistema Beidou

Yang Changfeng, engenheiro-chefe do projeto de engenharia do sistema de navegação por satélite Beidou e acadêmico da Academia de Engenharia da China, anunciou que a próxima geração do sistema Beidou terá características avançadas, incluindo “precisão confiável, acesso ubíquo, inteligência, rede e flexibilidade”. O sistema fornecerá serviços de navegação, posicionamento e sincronização em tempo real, com precisão que varia de metros a decímetros, atendendo a usuários globais e outros sistemas de posicionamento e navegação.

Segundo Yang, a pesquisa e o desenvolvimento das tecnologias-chave do próximo sistema Beidou devem ser concluídas até 2025. Em 2027, três satélites experimentais serão lançados para testar as novas tecnologias. O início do lançamento dos satélites de rede está previsto para 2029, e a conclusão do sistema está planejada para 2035.

O que é o sistema Beidou?

O sistema Beidou, desenvolvido e operado de forma independente pela China, é um dos principais sistemas globais de navegação por satélite. Diferente de outros sistemas que utilizam configurações de constelação em órbita única, o Beidou adota uma abordagem inovadora de “constelação mista”, destacando-se como uma solução singular no setor.

O Beidou II foi pioneiro ao utilizar satélites em órbita geoestacionária e órbita síncrona inclinada como sua estrutura principal, complementados por satélites em órbita média circular. Já o Beidou III, sua versão mais recente, é composto por 24 satélites em órbita média circular, três satélites em órbita geoestacionária e três satélites em órbita síncrona inclinada, estabelecendo um novo padrão para sistemas globais de navegação por satélite.

Esse modelo não apenas reforça a precisão e a confiabilidade do Beidou, mas também oferece um paradigma inovador para o desenvolvimento de tecnologias de navegação por satélite em escala global.

O desenvolvimento do sistema Beidou ao longo dos anos

O sistema Beidou, um projeto estratégico de ciência e tecnologia aprovado pelo Comitê Central do Partido em 1994, consolidou-se ao longo de 30 anos como um dos principais sistemas globais de navegação por satélite. Partindo do zero, o Beidou evoluiu de um sistema regional para uma rede global, de tecnologia passiva para ativa, alcançando avanços significativos em etapas progressivas.

Nesse período, o projeto superou barreiras tecnológicas cruciais, desenvolveu produtos controlados de forma independente e construiu instalações avançadas de pesquisa e manufatura. Ao alcançar os objetivos estratégicos em três fases, o Beidou tornou-se um sistema global de navegação por satélite de classe mundial, desempenhando um papel fundamental na construção da infraestrutura de serviços públicos globais.

Fonte: news.cn