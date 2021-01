Philco se alia à Roku para criar nova TV 4K no Brasil 

A Philco tem reforçado sua presença no mercado brasileiro de tecnologia nos últimos anos. A empresa já lançou celulares com sistema operacional Android, como o Hit P10, e agora aliou-se à Roku, uma empresa chinesa voltada ao streaming, para criar uma nova TV 4K para o mercado brasileiro, que chega em tamanhos de 50 e 58 polegadas — com tecnologia LED.

Com o sistema operacional da Roku, a TV da Philco tem acesso a aplicativos de streaming de vídeo, como Netflix, Disney+, Prime Video, Globoplay e Pluto TV. Segundo a Roku, sua plataforma viabiliza acesso a mais de 100.000 filmes em 5 mil canais. O sistema também tem uma ferramenta de busca que permite encontrar conteúdos em todos os aplicativos. O Roku também é compatível com a tecnologia de espelhamento de tela da Apple chamada AirPlay e com o Homekit, um software que permite controlar a TV com a Siri.

A Philco é conhecida por ter trazido a primeira TV ao mercado brasileiro ainda na década de 1950 e a companhia é controlada pelo grupo Britânia desde 2007 e tem capital 100% nacional.

Já a Roku atua no mercado de dispostivos que levam recursos conectados a TVs simples desde os anos 2000. No final de 2020, a companhia atingiu a marca de 51,2 milhões de usuários ativos mensalmente em sua plataforma em todo o mundo. No último ano, foram quase 60 bilhões de horas de streaming, são quase 4h por conta ativa por dia, segundo Luis Bianchi, diretor de marketing da Roku para a América Latina.

O modelo de 50 polegadas da nova TV da Philco com o sistema da Roku já está disponível no mercado brasileiro com preço sugerido de 3.399 reais. O modelo 4K com tela de 58 polegadas e versões com resoluções HD e Full HD chegarão nos próximos meses.

O lançamento no Brasil acontece na mesma semana da CES 2021, o maior evento de tecnologia do mundo e que é realizado totalmente online neste ano. Foram apresentadas tecnologias novas de TVs por empresas como Samsung, LG, Sony e TCL. A Samsung começou os lançamentos ainda na semana passada, quando anunciou televisores das linhas Neo QLED, QLED e Crystal e a nova tecnologia mini-LED.