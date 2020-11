Pesquisa mostra melhor dia e horário para publicar no Instagram Stories

Você já deve ter se perguntado: qual é o melhor momento para publicar fotos e vídeos no Instagram Stories? A área de imagens que desaparecem, análoga ao Snapchat, tem um alcance diferente das fotos e vídeos que são compartilhadas na linha do tempo. Em vez de elas aparecerem em uma lista horizontal infinita, os Stories aparecem ordenados lado a lado pelo algoritmo do Instagram, de acordo com os parâmetros de preferência regulados com o que a companhia sabe sobre você. Um novo levantamento feito pela brasileira Squid, empresa especializada em marketing de influência, e divulgado exclusiva pela EXAME mostra, com base em 400 mil publicações de mais de 4 mil influenciadores, qual é a hora de ouro dos Stories.

Feita entre 31 de outubro do ano passado e 16 de junho deste ano, considerando quase 1.700 horas de conteúdo publicado, a pesquisa aponta que a terça-feira é o melhor dia para publicar no Instagram Stories — mas só a partir das 21h até a meia-noite, quando acontece o “horário nobre” da rede social. Segundo os dados da pesquisa, a quantidade de visualizações (ou de impressões, no jargão publicitário) é o maior da semana inteira.

O estudo indica também que quem assiste quatro ou mais publicações em uma sequência está realmente interessado no conteúdo. O maior volume de queda de alcance de uma sequência nos Stories acontece nas primeiras três imagens.

Segundo a pesquisa, não há um horário com mais postagens, mas a sexta-feira é o dia que concentra 16% de todos os Stories postados ao longo da semana. O comportamento pode estar ligado à quarentena do novo coronavírus, que limitou atividades de lazer típicas de finais de semana, que poderiam render um volume maior de publicações aos sábados e domingos.

Mais da metade (54%) das imagens analisadas foram publicadas no formato de vídeo, e esse tipo de conteúdo foi o que mais teve impressões (78%) e engajamentos (72%)

Mais Stories vs Mais engajamento

A Squid, que processa diariamente 2 milhões de stories, e elenca no levantamento as categorias que têm mais publicações e aquelas que têm mais engajamento do público.

“Estilo de vida” e “Beleza, maquiagem e cosméticos” são as categorias com o maior volume de publicações e também são as que lideram no engajamento do público. A persona que mais publica nos Stories, segundo o levantamento, é mulher com idade entre 25 e 34 anos de idade e se enquadra na categoria “Estilo de vida”.

Mas a taxa de aproveitamento de outras categorias é melhor, como acontece com “Humor”, Música”, “Energia” e “Construção Civil”. Essas categorias têm um volume menor, nem chegando a aparecer entre as dez com mais publicações, mas estão na liderança em termos de engajamento.

Confira, na lista abaixo, as categorias com mais publicações e as categorias com mais engajamento.