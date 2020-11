Estoque do PS5 esgota em poucas horas. O mesmo vai acontecer no Brasil?

Os consumidores dos países nos quais o PlayStation 5 foi lançado nesta quinta-feira, 12, estão enfrentando problemas para conseguir comprar o console. Isso porque no Japão, nos Estados Unidos, e em outros países que anunciaram a data de lançamento para hoje, os produtos estão fora de estoque. Um problema que a Sony não esperava.

Antes mesmo do lançamento oficial, as pré-vendas já estavam dando problema. Em setembro, com a correria para garantir o PS5 antecipadamente, os estoques da Sony foram rapidamente esgotados — a empresa se desculpou em seu perfil no Twitter e afirmou que outros seriam produzidos ao longo do ano. À época, a companhia disse “vamos ser honestos: as pré-vendas poderiam ser muito mais tranquilas. Nos próximos dias vamos lançar mais PS5 para pedido antecipado”. O jogo parece que não virou — e agora, na venda oficial, a companhia está passando pelo mesmo problema.

A demanda parece não ter sido compatível com a oferta. E nem o site da companhia aguentou o tranco. Na manhã desta quinta, o site do PlayStation estava fora do ar e mostrava um aviso: “estamos tendo problemas com os servidores. Por favor, tente novamente mais tarde”.

Algumas varejistas parecem ter conseguido oferecer um estoque limitado do videogame no dia do lançamento, mas outras não indicaram quando o PS5 estará disponível novamente para venda.

O problema aconteceu tanto na versão digital do PS5 quanto na versão física. O site NowInStock, que monitora o estoque de diversos produtos, aponta que, na maioria das lojas nos países onde o console foi lançado, ele já não está mais disponível — frustrando as expectativas de diversos gamers no mundo todo.

No Twitter, um usuário escreveu “não valeu à pena ficar acordado. Não havia estoque pelo que vi na Austrália”, enquanto outro afirmou que “tinha o PS5 no carrinho da loja, mas nenhuma delas tem estoque para que eu vá buscá-lo”.

Até mesmo a Microsoft está enfrentando essa situação. O lançamento do Xbox Series X e S, que aconteceu no dia 10 de novembro, também foi afetado por estoques reduzidos — e a companhia se comprometeu a fabricar mais consoles “em breve”. Mas, de longe, a situação não foi tão grave quanto a que a Sony está passando no momento.

É provável que o mesmo aconteça com o PS5 no Brasil. Ao entrar no site da Amazon, o link que antes constava o console como em “pré-venda”, agora diz que o produto “não está disponível”. O mesmo acontece no Magazine Luiza e no Submarino. Por aqui, o console será lançado somente no dia 19 de novembro.

O PS5, no Brasil, custará 4.199 reais em sua versão digital, enquanto a tradicional com leitor de discos sairá por 4.699 reais. Os valores foram reduzidos após um decreto que previa a diminuição no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Nos Estados Unidos, o valor é de 499,99 dólares e 399,99 dólares, respectivamente.

Até o momento de publicação desta matéria, o PlayStation Brasil não havia respondido ao pedido de comentário sobre a situação.

Em 2014, o apresentador Yudi Tamashiro fez um comentário cirúrgico sobre o valor do PlayStation 4 no Brasil. “Eu mandaria trazer do Japão”, disse ele. O mesmo não pode ser dito em 2020, visto que nem em seu país de origem o PS5 tem estoque.

Resta esperar.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o PS5 antes do lançamento:

Qual o preço do console?

No Brasil, o valor do PlayStation 5 digital será de 4.199 reais, enquanto a versão com leitor de discos custará 4.699 reais. Nos Estados Unidos, o valor é de 499,99 dólares e 399,99 dólares, respectivamente.

O PS5 vai ter cores diferentes?

De acordo com a Sony, pelo menos não no momento de lançamento. Nada é dito sobre um futuro próximo.

Qual a diferença entre a versão digital e a não digital?

A resposta para essa pergunta é bastante simples. Enquanto a versão digital não terá leitor de discos, a versão não digital terá — a ideia é que o PlayStation 5 digital seja utilizado com jogos na nuvem.

Qual o tamanho do PS5 digital? E do PS5 tradicional?

O console do PS5 tradicional tem um tamanho aproximado de 390mm de largura, por 104mm de altura e 260mm de profundidade, segundo a Sony, com um peso de cerca de 4,5 quilos — um gigante. Já a versão digital tem 390mm de largura, 92mm de altura e 260mm de profundidade, pesando cerca de 3,9 quilos.

Os consoles podem ser usados tanto na vertical quanto na horizontal?

Segundo o blog do PlayStation, sim, uma vez que ambas as versões possuem uma base que permite diferentes posições para o videogame.

A velocidade para downloads aumenta?

Em geral, sim.

Parecido com o PlayStation 4, os jogos do PS5 vão oferecer uma ferramenta chamada de “instalação preferida”, que permitirá que os jogadores escolham qual parte do jogo será instalada primeiro, priorizando os modos de jogar, entre outras opções — com isso, o jogador consegue escolher entre instalar primeiro o componente single-player ou multiplayer.

Para economizar espaço de armazenamento, o usuário também poderá excluir modos e conteúdos que não querem mais. Tudo ficará a cargo do desenvolvedor do jogo, mas a Sony afirma que “o objetivo é maximizar a flexibilidade de armazenamento”.

Posso guardar um jogo em um pen-drive?

Não. Segundo a publicação no blog, os jogos do PS5 precisarão ser armazenados no SSD interno do console.

O PS5 vai ser mais alto que o PS4?

A ideia é que ele seja, na verdade, mais silencioso. Isso por conta de mudanças que foram feitas no sistema de ligação e de ventilação do console.

Vou precisar de uma TV 4K para jogar?

Não. Segundo a fabricante do PlayStation, as resoluções suportadas serão de 720p, 1080i, 1080p, e 2160p.

O que está incluso na caixa do PS5?

O console

Um controle sem fio DualSense

Cabo para recarga USB do tipo C para A

Cabo HDMI

Cabo de alimentação

Base que permite a posição horizontal ou vertical do console

Guias de segurança e para ligar o videogame

Os jogos do PS5 serão bloqueados por região?

Conforme citado acima, não. Com o lançamento do novo console, uma pessoa nos Estados Unidos poderá jogar os jogos disponíveis no Brasil, e vice-versa.

Os jogos do PS4 poderão ser jogados no PS5?

Sim. Mais de 99% dos mais de 4.000 jogos disponíveis para o antecessor do novo console estarão liberados.

O que é o “controle de mídia” do PS5?

Vendido como um extra, o controle de mídia do PlayStation 5 é bem parecido com o de uma Smart TV e terá botões para facilitar o acesso aos principais serviços de streaming, como a Netflix, Disney+, YouTube e Spotify.

Posso conectar um mouse e teclado ao PS5?

Sim. Tanto teclados e mouse USB ou bluetooth poderão ser usados no console, mas o uso dos periféricos para jogos dependerá da permissão do desenvolvedor.

Será preciso atualizar o sistema no primeiro dia de uso?

Sim.

Como gerenciar os jogos remotamente?

Um aplicativo do PlayStation estará disponível para iPhones e celulares com o sistema operacional Android que permitirá que o usuário administre seus jogos de forma remota, com a possibilidade de fazer compras e downloads direto no PS4 ou no PS5.

Quais contas posso ligar a do PlayStation?

Será possível conectar as contas do Spotify, Twitch, Twitter e YouTube.