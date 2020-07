Os notebooks mais buscados no Brasil no começo da quarentena

A quarentena puxou uma alta inesperada no mercado de notebooks em 2020. Com muitas pessoas trabalhando e estudando em casa, os aparelhos foram muito buscados na internet. Um levantamento feito pelo comparador de preços Zoom para a EXAME indica que os notebooks com configurações básicas ou intermediárias foram os mais procurados no primeiro trimestre, quando a quarentena do novo coronavírus começou.

O produto que liderou as pesquisas foi o Essentials E30, da sul-coreana Samsung, um dispositivo que combina tela com resolução Full HD com processador Intel Core i3 de 7ª geração e 4 GB de memória RAM. O IdeaPad S145, da chinesa Lenovo, aparece em segundo lugar na lista e tem configuração de hardware intermediária, com processador Core i5 e 8 GB de RAM.

A Lenovo aparece cinco vezes na lista dos notebooks mais procurados, Samsung aparece quatro vezes e Dell apenas uma. Acer, Asus, Positivo e Multilaser não figuram no ranking.

Segundo a consultoria americana IDC, o mercado de computadores no Brasil cresceu cerca de 20% no primeiro trimestre, de janeiro a março deste ano. Empresas brasileiras como Positivo e Multilaser também tiveram aumentos significativos de vendas nesse período.

Todos os notebooks mais buscados no comparador de preços do Zoom tinham sistema Windows 10, o que indica uma predominância da Microsoft no mercado, enquanto outros sistemas operacionais, como Linux e Mac OS X, ficam para trás.

Os notebooks mais buscados no primeiro trimestre de 2020