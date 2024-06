Oracle encerra negócio de publicidade após queda de receita

A Oracle anunciou durante sua teleconferência de resultados do trimestre encerrado em 31 de março que está encerrando sua operação de publicidade, após a receita desse segmento cair para US$ 300 milhões no ano fiscal de 2024.

"No quarto trimestre, decidimos sair do negócio de publicidade, que havia caído para cerca de US$ 300 milhões em receita no ano fiscal de 2024", disse a CEO Safra Catz aos analistas, conforme transcrição da teleconferência de resultados.

Em agosto de 2022, o Business Insider reportou que a Oracle Advertising gerava US$ 2 bilhões em receita. Na época, a receita estava crescendo apenas 2% ao ano e muitos funcionários foram demitidos como parte de uma reestruturação em 2022.

A Oracle investiu bilhões para entrar no setor de publicidade, adquirindo quase uma dúzia de empresas de tecnologia de anúncios ao longo de mais de uma década. Entre as aquisições notáveis estão a DataLogix, comprada em 2014 por US$ 1,2 bilhão, e a plataforma de segurança de marca Moat, adquirida em 2017 por US$ 850 milhões.

A aposta da Oracle no setor de publicidade foi prejudicada quando a Meta, então conhecida como Facebook, restringiu o acesso de dados a terceiros, incluindo a Oracle, em 2018, após o escândalo Cambridge Analytica. Isso representou uma perda significativa para os insights que a Oracle Advertising poderia oferecer.

A Regulamentação Geral de Proteção de Dados também restringiu os negócios da Oracle Advertising. A empresa parou de oferecer serviços de segmentação de dados de terceiros na Europa em 2020.

Isso afetou muitos de seus produtos de dados na região e levou a Oracle a encerrar a ferramenta de audiência de publicadores AddThis na Europa em 2019. A Oracle Advertising desativou completamente o AddThis no ano passado, conforme reportado pela AdExchanger. A empresa enfrenta ações coletivas relacionadas à privacidade dos usuários.