Norte-coreanos estão secretamente trabalhando em desenhos lançados em streamings

A Coreia do Norte pode estar secretamente envolvida na animação de seriados de plataformas de streaming como Amazon e Max, antiga HBO Max. Milhares de arquivos foram descobertos em um servidor norte-coreano mal configurado, revelando uma prática que tem ajudado o país a contornar sanções comerciais.

Nick Roy, um pesquisador de cibersegurança e especialista em atividades digitais norte-coreanas, encontrou um servidor em nuvem com um vasto acervo de arquivos no final do ano passado. Este servidor continha esboços de animações, vídeos e notas detalhando alterações necessárias em projetos que mais tarde se tornariam produções originais de plataformas de streaming.

Então, o think tank Stimson Center e a empresa de segurança Mandiant analisaram os dados de Roy. Uma nova pesquisa revelou que o servidor era atualizado diariamente e poderia ser acessado sem necessidade de login, o que sugere uma falta de segurança que permitia o envio e recebimento de trabalhos.

No entanto, em fevereiro, o servidor parou de ser atualizado, embora permaneça ativo. Os arquivos também continham instruções em chinês traduzidas para o coreano, com várias planilhas detalhando fluxos de trabalho.

Alguns desses trabalhos incluíam episódios da série de super-heróis "Invincible" da Amazon e do show "Iyanu: Child of Wonder" da Max, entre outros, segundo o site Wired.

Entenda

Os pesquisadores acreditam que as empresas envolvidas provavelmente desconheciam a origem norte-coreana dos animadores. Eles sugerem que empresas de fachada na China podem estar sendo usadas para encobrir a participação norte-coreana.

Um porta-voz da Skybound Entertainment, produtora de "Invincible", afirmou que a empresa não trabalha com empresas norte-coreanas ou chinesas e iniciou uma investigação sobre as alegações.

Tem internet na Coreia do Norte?

Com uma população de 26 milhões de habitantes, a Coreia do Norte hoje conta com 1.042 endereços IP e aproximadamente 30 sites que conectam à Internet Global.

Os poucos milhares que usam Internet podem utilizá-la somente por uma hora, e uma pessoa fica sentada ao lado de quem usa o computador para aprovar as atividades a cada cinco minutos.

Vale ressaltar que a informação é da Pscore, uma organização de direitos humanos sediada na Coreia do Sul. O relatório é baseado em 24 entrevistas de pessoas que deixaram a Coreia do Norte entre 2012 e 2022, e de uma pesquisa realizada com outras 158 pessoas.

Segundo um dos entrevistados, que também falou com a Wired, demora cerca de dois dias para receber permissão das autoridades para usar a Internet. Além disso, todos os sites coreanos estão bloqueados e apenas sites em chinês ou inglês ficam disponíveis para uso.

Apesar da distância do computador, hoje cerca de 50% a 80% dos adultos da Coreia do Norte têm celulares. Porém, é mais utilizado para enviar mensagens de texto ou ligar para pessoas dentro do território. A velocidade de dados é baixa, justamente para impedir o uso da Internet.