Divórcio de Gracyanne e Belo: quem tem a maior fortuna?

Na última quinta-feira, 18, a notícia sobre o fim do casamento entre Belo e Gracyanne Barbosa dominou as redes sociais. A musa fitness teria se separado do cantor há cerca de oito meses, mas ainda estavam morando juntos depois de viverem um relacionamento de cerca de 17 anos. O motivo seria o personal trainer da modelo, Gilson de Oliveira.

À coluna do Leo Dias, Gracyanne admitiu que teve um caso com Oliveira. Também disse que foi ela que propôs o fim do casamento, em discussões que já se estendiam há mais de um ano. O cantor teria dado uma segunda chance à modelo, mesmo após descobrir a traição.

Belo e Gracyanne começaram a namorar em 2007, na época em que a modelo era dançarina do Tchakabum. O início do relacionamento foi, inclusive, cercado de polêmicas: a então dançarina, diziam os rumores, teria sido um dos motivos da separação entre Belo e sua primeira esposa, Viviane Araújo. Eles casaram em maio de 2012.

Qual a fortuna de Gracyanne Barbosa?

Ao longo dos anos, juntos, o casal construiu uma bela fortuna, mesclada entre o sucesso da modelo e as dívidas do cantor. Gracyanne se consagrou como uma das maiores influenciadoras fitness do Brasil, ao passo que Belo estampou os jornais com o valores de seus débitos.

Um levantamento da Pro Impeachment, feito em 2022, revela que Gracyanne acumula um patrimônio que passa dos R$ 10 milhões. É composto por casas, investimentos e automóveis.

A pesquisa destaca ainda que a modelo cobra um cachê entre R$ 10 e R$ 15 mil pela presença em eventos e costuma participar de cinco ações por mês. Para as publicidades o valor varia, mas gira em torno dos R$ 20 mil. No total, as duas atividades somariam uma média de R$ 550 mil ao mês.

Qual a fortuna de Belo?

O cantor, por outro lado, coleciona um histórico de dívidas e de ações na Justiça. No ano passado, em julho, o artista desembolsou pelo menos R$ 7 milhões para quitar uma de suas dívidas judiciais com o ex-jogador Denilson, com quem participava no grupo Soweto. Quando decidiu seguir carreira solo, depois que Denilson adquiriu os direitos da banda, Belo teria quebrado um contrato e arrastou a dívida por mais de duas décadas.

Para garantir o pagamento, o ex-jogador chegou até a pedir o bloqueio da premiação do cantor no programa "Dança dos Famosos", da TV Globo, do qual Belo participou anos atrás.

Em 2018, o casal também foi condenado a pagar R$ 3,5 mil pelos tratamentos médicos realizados no hospital São Camilo, do bairro do Ipiranga em São Paulo. Em 2022, receberam uma ordem de despejo por não pagarem o aluguel de um imóvel na capital paulista, cuja dívida já ultrapassava dos R$ 260 mil.

A fortuna de Belo, apesar das dívidas, se estende tanto quanto a de Gracyanne. Em maio de 2023, o cantor aumentou o valor do cachê cobrado pelas apresentações e chegou a pedir R$ 250 mil por uma única apresentação. Além dos shows, ele também possui dois carros de luxo, um Porsche e uma BMW, avaliados em mais de R$ 1 milhão. A casa em que morava com Gracyanne tem valor de R$ 3 milhões.

Somados os carros e os imóveis, são mais de R$ 4,5 milhões. Ainda se somam à fortuna do cantor contratos de publicidades, apresentações paralelas, execução de músicas em plataformas de streaming e a agenda oficial de shows do cantor. O total somado nunca foi compartilhado pelo artista.