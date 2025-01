Após críticas a 99, prefeitura apreende três motos em SP por 'transporte clandestino de passageiros'

A Prefeitura de São Paulo realizou uma operação nesta quarta-feira, 15, que resultou na apreensão de três motocicletas que operavam no "transporte clandestino de passageiros". De acordo com a administração municipal, as apreensões foram feitas com base nas leis 15.676/2012 e 16.344/2016, que proíbem o transporte remunerado de passageiros em motocicletas na cidade.

A primeira apreensão ocorreu na Avenida Calin Eid, Vila Ré, Zona Leste, quando agentes abordaram uma motocicleta que transportava uma passageira. Ela confirmou ter solicitado o serviço pelo aplicativo da 99, com destino ao Teatro Flávio Império, por R$ 11. No final da tarde, outras duas motos foram retidas na Avenida Brás Leme, Casa Verde, Zona Norte, em situações semelhantes.

O Comitê Municipal de Uso do Viário (CMUV) notificou a empresa 99 Tecnologia LTDA., exigindo a exclusão da atividade de transporte remunerado de passageiros por motocicletas em sua plataforma em até 24 horas. O vídeo da operação foi divulgado pela Prefeitura:

Em entrevista à Exame nesta quarta-feira, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), voltou a criticar o anúncio do serviço 99Moto, oferecido pela empresa de aplicativos 99, na capital paulista. Nunes disse que a empresa é "irresponsável e assassina" por querer oferecer o transporte apesar da proibição da prefeitura.

Entenda a disputa

Para operar o serviço na cidade, a 99Moto se baseia na lei federal que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que permite o transporte individual privado de passageiros mediado por aplicativos, tanto para carros quanto para motos.

Segundo a 99, a legislação estabelece que as prefeituras podem regulamentar e fiscalizar a atividade com exigências específicas, mas não podem proibi-la.

O serviço já opera em municípios ao redor de São Paulo, como o grande ABC, Guarulhos e Osasco. Hoje, a 99 opera em 3,3 mil cidades brasileiras, 434 no estado de São Paulo.

Em janeiro de 2023, a 99 e a Uber anunciaram que começariam a operar o serviço de transporte com motos na cidade de São Paulo. Porém, a prefeitura se posicionou contra a atividade e declarou que qualquer empresa que oferecesse o serviço na capital estaria sujeita a sanções administrativas, multas e até à perda da licença para operar.

Na época, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) editou um decreto proibindo a modalidade de transporte na cidade. Um grupo de trabalho foi anunciado na época para discutir formas de viabilizar o mototáxi de forma segura na capital paulista. O grupo concluiu pela não recomendação da implementação do serviço pelas particulidades do trânsito de São Paulo.

A 99 afirma que o decreto da prefeitura é inconstitucional por ir contra a Lei nº 13.640, de 2018 e defende que "os paulistanos têm direito ao mesmo acesso que os demais brasileiros e segue aberta a colaborar com uma regulamentação futura".