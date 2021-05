Morre Aleksandar Mandic, um dos pioneiros da internet no Brasil

Pioneiro da internet no Brasil, Alexander Mandic morreu nesta quinta-feira (6), aos 66 anos. O empresário fazia tratamento contra leucemia. É considerado "o pai" da internet no Brasil por ter sido uma uma das primeiras pessoas a ganhar dinheiro com o segmento, ainda nos anos 1990.

O anúncio da morte foi feito nas redes sociais pelo filho do empresário, Axel Mandic.

Demi Geschko, outro pioneiro na internet no Brasil, também comentou a morte do empresário:

A Internet perdeu hoje Aleksandar Mandic, pessoa notável, empreendedor de gênio, e pioneiro da Internet... Tenho o orgulho de ter sido amigo e convivido com ele desde 1992... Triste nota. pic.twitter.com/K5OSWt5tlf — Demi Getschko (@Getschko) May 6, 2021

Foi o fundador do portal iG e da Mandic BBS. BBS é a sigla para Bulletin Board System, uma das primeiras formas de comunicação na internet. Personalidades como Jô Soares e Roger, do Ultraje a Rigor, estavam presentes no chat.

Em 1999, a Mandic foi vendida para o grupo argentino Impsat e, posteriormente, foi comprada pelo fundo de investimento Riverwood Capital.

Em 2013, Mandic lançou o primeiro aplicativo brasileiro de compartilhamento de senhas de wi-fi, chamado de WiFi Magic. Em entrevista à EXAME, ele contou como surgiu a ideia para o app.

"Eu comecei a anotar as senhas de redes públicas, já que viajo muito. Queria fazer um programinha, mas não achei ninguém para programar para mim. Um dia, um amigo meu, o Eduardo Mauro, disse que programaria. Ele fez um programinha e no primeiro dia foram dois downloads, um dele e um meu. Depois de alguns dias, durante a manhã, o Eduardo disse que o app havia sido baixado 40 vezes. No final do dia eram mil downloads. Fomos a um hotel beber champanhe para comemorar. Quando acabamos o Eduardo checou e o dia ia fechar com três mil downloads", disse.

Filho de imigrantes da Sérvia e da Bielorrúsia, ele fez carreira na Siemens antes de decidir empreender no segmento de tecnologia, com o qual ficou maravilhado ainda na época em que trabalhava na multinacional.

Além da carreira em tecnologia, Mandic também fez uma tentativa na política. Nas eleições de 2010, lançou sua candidatura a deputado federal pleo DEM e fez uma campanha direcionada aos canais digitais

