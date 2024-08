Meta registra lucro de US$ 13,4 bilhões e receita chega US$ 39 bilhões

As ações da Meta estão em um bom momento para Wall Street em termos de receita e lucro, além de ter cravado uma previsão otimista para os próximos meses.

Nesta quarta-feira, 31, a empresa divulgou os seguintes resultados financeiros para o segundo trimestre, comparados às estimativas da LSEG:

- Lucro por ação: US$ 5,16 vs. US$ 4,73 esperado

- Receita: US$ 39,07 bilhões vs. US$ 38,31 bilhões esperado

A empresa também forneceu uma orientação de receita para o terceiro trimestre entre US$ 38,5 bilhões e US$ 41 bilhões, acima da expectativa de US$ 39,1 bilhões dos analistas.

O lucro líquido da Meta aumentou 73%, totalizando US$ 13,47 bilhões, em comparação com US$ 7,79 bilhões no mesmo período do ano passado. A receita cresceu 22%, atingindo US$ 39,07 bilhões.

A empresa também registrou um aumento de 22% na receita de publicidade, impulsionada principalmente pelos aplicativos Facebook e Instagram.

As despesas da Meta no segundo trimestre foram de US$ 24,2 bilhões, incluindo um acordo judicial de US$ 1,4 bilhão relacionado ao uso de reconhecimento facial no Texas. A empresa também reportou despesas de capital de US$ 8,47 bilhões, abaixo dos US$ 9,51 bilhões esperados pelos analistas.

A empresa afirmou que sua perspectiva de despesas para o ano permanece inalterada, variando entre US$ 96 bilhões e US$ 99 bilhões. A empresa reduziu a faixa de investimentos de capital para entre US$ 37 bilhões e US$ 40 bilhões, anteriormente entre US$ 35 bilhões e US$ 40 bilhões.