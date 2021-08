Locaweb adquire plataforma Octadesk por 102 milhões de reais

A Locaweb anunciou nesta segunda-feira, 2, a aquisição da plataforma Octadesk, de gestão de conversas. A principal função da empresa adquirida é ajudar empresas em geração de leads, vendas e atendimento, conectando consumidores a empresas nos canais digitais. O valor da transação foi de R$ 102 milhões.

Pelo acordo, o sócios Rodrigo Ricco e Leandro Ueda devem permanecer na operação e, além disso, a Locaweb deve manter a mesma equipe de colaboradores.

De acordo com as informações da companhia, além do serviço, a Octadesk também apresenta forte crescimento em 2021, com a gestão de 3 milhões de conversas e receita anual recorrente de R$ 25 milhões, crescimento de 100% ano a ano.

Fundada em São Paulo, a Octadesk é uma plataforma de Software as a Service voltada para o relacionamento de pequenas e médias empresas com seus clientes em canais digitais variados, como WhatsApp, Instagram, chat e e-mail. A empresa afirma que a proximidade digital contribui para o aumento de vendas de seus clientes.

"O Social Commerce e Conversational Commerce já estão presentes no processo de decisão de compras online de aproximadamente 65% das pessoas ao redor do mundo. Somada às iniciativas já existentes de Social Commerce da companhia, o Octadesk trará uma amplitude de soluções para o nosso ecossistema de e-commerce sem precedentes no Brasil", afirma Fernando Cirne, CEO da Locaweb, em comunicado.

A Locaweb atua desde 1999 no mercado de hospedagem de sites, após ter mudado o curso inicial dos negócios, que era voltado à digitalização de empresas de tecelagem. De lá para cá, a companhia fez uma série de aquisições, como Tray, Delivery Direto e Vindi, esta última, por 180 milhões.

Com isso, a empresa visa compor um ecossistema de transformação digital para pequenas e médias empresas. A companhia é um dos símbolos da nova fase da bolsa, hoje recheada de empresas de tecnologia, como Totvs, Positivo Tecnologia, Intebras, Meliuz e Enjoei.

Em números, conselheiros da Locaweb venderam R$ 15 milhões em ações e quase R$ 70 milhões em 2020 -- sem contar IPO e follow-on. Vale lembrar que a companhia estreou na bolsa avaliada em R$ 2,6 bilhões e ontem encerrou o pregão valendo mais de R$ 15,25 bilhões.

Desde que abriu capital, a empresa já realizou pelo menos 11 aquisições.

