Lilium, de aviões elétricos, encerra operações após falência e demissão de 1.000 funcionários

A Lilium, que prometia revolucionar a aviação com aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (VTOL), encerrou suas operações e demitiu cerca de 1.000 funcionários após não conseguir sair da situação de insolvência. A empresa, que chegou a levantar mais de US$ 1 bilhão em investimentos, era uma das grandes apostas no setor de aviação elétrica.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo portal alemão Gründerszene, e o CEO e cofundador da Lilium, Patrick Nathen, confirmou a situação em sua página no LinkedIn. “Depois de 10 anos e 10 meses, é um fato triste que a Lilium encerrou as operações. A empresa que Daniel, Sebastian, Matthias e eu fundamos não pode mais buscar nossa visão compartilhada de uma aviação mais ambientalmente amigável. Isso é devastador e o momento é dolorosamente irônico”, escreveu Nathen.

Os cortes recentes representam a maior parte da força de trabalho da Lilium e acontecem poucos dias após a demissão de cerca de 200 funcionários, conforme relatório regulatório de 16 de dezembro. A empresa ainda não detalhou os próximos passos, limitando-se a responder que “comunicará algo assim que possível”.

Lilium encerra operações: demissões atingem 1.000 funcionários e startup deixa mercado de eVTOLs (Richard Baker/Getty Images)

Investimentos bilionários e desafios persistentes

A Lilium ganhou destaque com seu projeto de aeronaves elétricas que poderiam alcançar velocidades de até 100 km/h. Seu modelo atraiu grandes investidores, como a chinesa Tencent, e clientes promissores, como o pedido de 100 aeronaves pelo governo da Arábia Saudita. Em 2021, a companhia abriu capital na Nasdaq, após uma fusão reversa com a empresa de cheque em branco (SPAC) Qell.

Apesar do avanço no desenvolvimento de protótipos em escala real, a empresa estava distante de entregar um produto final e comercializável. Em outubro, anunciou que entraria com um pedido de insolvência — processo similar à falência nos Estados Unidos — após não conseguir apoio financeiro emergencial do governo alemão. Sob a insolvência, a Lilium perdeu o controle de suas subsidiárias, incluindo a Lilium eAircraft, que teve seu processo de venda conduzido pela KPMG.

Concorrência avança no desenvolvimento de eVTOLs

Enquanto a Lilium enfrenta dificuldades, outras empresas do setor de eVTOL (aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical) estão fazendo progressos significativos: