5 smartphones que marcaram a história da LG

A sul-coreana LG anunciou o fim da sua visião de celulares nesta segunda-feira (5). A área perdeu bilhões de dólares nos últimos seis anos e a empresa decidiu deixar o setor visando uma melhora na saúde financeira. Ao longo da sua história, a LG lançou dezenas de celulares no Brasil e no mundo e alguns deles marcaram época, seja pela inovação ou pelo volume de vendas. Veja, a seguir, a seleção de EXAME dos dispositivos da LG que fizeram parte da história do mercado global de celulares.

LG Cookie

O LG K9570 Cookie foi uma febre no mercado brasileiro quando ele foi lançado em 2009, custando cerca de 400 reais. O aparelho possuía uma tela sensível ao toque que funcionava prioritariamente com a interação por uma caneta inteligente. O sistema operacional não era o Android adotado pela LG anos mais tarde em seus smartphones. Portanto, a oferta de aplicativos para o dispositivo era limitada.

LG G5

O LG G5 foi um smartphone com sistema Android que chegou na onda dos acessórios mirabolantes. O movimento era inspirado no Phonebloks, um projeto open-source de celular modular, que poderia ter peças trocadas para montar um produto personalizado. O G5 não chegava a tanto, mas permitia o uso de acessórios, como uma câmera digital, uma câmera que filmava em 360 graus e um alto-falante mais forte do que o que já equipava o dispositivo.

LG G4

LG G4

O LG G4 foi um dispositivo topo de linha lançado em 2015. Seu principal destaque era a tela, que tinha um display com revestimento de pontos quânticos para melhorar a fidelidade de cores. A tecnologia foi logo adotada pela concorrente Samsung em TVs do segmento de luxo.

LG G8X Dual Screen

LG: smartphone Android G8X ThinQ Dual Screen tem duas telas e três câmeras

Na onda dos celulares com telas dobráveis, como o Samsung Galaxy Fold, a LG surfou de outra maneira: a fabricante lançou um acessório para o seu aparelho topo de linha LG G8 que dava a ele uma segunda dela. Como um flip, o aparelho se fechava lateralmente.

LG Wing

No começo de 2021, a LG anunciou o LG Wing, seu último esforço para impulsionar a divisão de smartphones por meio da inovação. O diferencial do aparelho era o fato de ele ser giratório. O LG Wing tinha apelo para a produtividade. O aparelho permitia ver as notificações na parte de baixo da tela, enquanto outro aplicativo seja executado na parte de cima, como um vídeo, por exemplo. O produto também permitia realizar qualquer outra tarefa na primeira tela, mesmo quando o usuário estiver em uma ligação de áudio ou vídeo na outra tela. A tela do celular girava 90 graus em sentido horário para permitir o uso multitarefa.