iPhone SE: Apple anuncia evento para março e deve divulgar novo smartphone

A Apple confirmou nesta quarta-feira, 2, o próximo evento da marca para daqui uma semana, no dia 8 de março. Tudo indica que a empresa de Tim Cook deve anunciar uma atualização do iPhone SE, uma de suas opções mais baratas, com conexão 5G.

2022 será um grande ano para a Apple, que deve atualizar toda sua linha de produtos. Segundo informações do jornalista Mark Gurman, ao menos quatro Macs serão lançados ao longo do ano com o novo chip da marca, o M2, além de novidades nas linhas MacBook Pro e Mini.

Porém, as maiores surpresas devem ficar para o meio do ano, de acordo com o jornalista. O evento que acontece em uma semana, chamado de "Peek performance", deve focar na atualização do iPhone SE, cuja versão original chegou no Brasil custando aproximadamente 3.700 reais, e uma nova geração do iPad Air, ambas com suporte para 5G.

Ele será transmitido virtualmente pelo site da Apple e começará às 15h no horário de Brasília.