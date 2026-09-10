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Assustou com o preço do novo iPhone? BofA esperava aparelho mais caro e corta ação da Apple

Para o banco americano, preço do novo aparelho não é alto o suficiente para preservar margens da companhia

Apple: novos iPhones podem vender mais, mas pressionar as margens. (Reprodução/MacRumors)

Apple: novos iPhones podem vender mais, mas pressionar as margens. (Reprodução/MacRumors)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11h23.

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A estratégia de preços dos novos iPhones pode ajudar a Apple a vender mais aparelhos, mas também pressionar as margens da companhia. Essa é a avaliação do Bank of America (BofA), que reduziu o preço-alvo da ação da empresa de US$ 380 para US$ 370, mantendo a recomendação de 'compra'.

O banco revisou para baixo sua estimativa de lucro por ação da Apple para 2027, de US$ 10,32 para US$ 9,98, e explicou que a mudança reflete a expectativa de margens brutas ligeiramente menores, diante dos preços dos novos aparelhos e do aumento dos custos de memória e outros componentes.

Mesmo com o corte, o preço-alvo implica um múltiplo de 37 vezes o lucro estimado para 2027, o mesmo utilizado anteriormente pelo banco.

iPhone mais barato pode aumentar vendas, mas não a margem

Para o BofA, os preços abaixo do esperado dos novos iPhones podem favorecer o volume de vendas ao tornar os aparelhos mais atrativos para os consumidores. O problema é que a estratégia também pode limitar a capacidade da Apple de repassar a alta dos custos de produção.

A Apple fechou o pregão de quarta-feira, 9, a US$ 315,34. No pré-mercado desta quinta-feira, 10, a ação (AAPL) subia 0,49% em Nova York, negociada a US$ 316,69.

Novos iPhones apostam em IA para atrair consumidores

O BofA também destacou os recursos de inteligência artificial (IA) dos novos aparelhos, já que os iPhones poderão executar modelos de IA diretamente no dispositivo, enquanto solicitações mais complexas serão processadas pelo Private Cloud Compute, sistema de computação em nuvem privada da Apple.

A expectativa do banco é que a Siri se torne mais capaz e personalizada ao longo do tempo, mantendo o foco na proteção dos dados dos usuários.

O lançamento também marcou a primeira grande apresentação de produtos de John Ternus como CEO da Apple. Segundo o banco, Ternus reforçou a estratégia da companhia de combinar hardware, software e serviços para criar produtos confiáveis.

Na apresentação, o executivo descreveu o iPhone como um "hub pessoal inteligente", capaz de compreender o contexto de cada usuário. Nesse cenário, a IA seria responsável por ampliar as funcionalidades do aparelho.

Preço dos novos iPhones divide analistas de Wall Street

A estratégia comercial da Apple tem dividido a avaliação dos analistas de Wall Street. Além do BofA, Melius Research e Evercore ISI mantiveram uma visão positiva sobre a companhia, com preços-alvo de US$ 370 e US$ 365, respectivamente.

]As duas casas avaliam que o interesse dos consumidores pelos novos aparelhos pode impulsionar a receita da Apple, especialmente com a chegada do iPhone Duo, modelo dobrável que parte de US$ 1.999.

Na direção oposta, a Jefferies manteve recomendação de desempenho inferior ao mercado e preço-alvo de US$ 263,66, citando preocupações com a estratégia de preços dos novos dispositivos. Já o HSBC manteve compra e preço-alvo de US$ 366, apoiado por uma estimativa de lucro por ação de US$ 2027.

A Lynx Equity também adotou uma visão mais cautelosa e rebaixou a recomendação para a Apple, mantendo preço-alvo de US$ 250. A casa citou possíveis problemas na cadeia de suprimentos, principalmente para garantir oferta suficiente de memória e armazenamento, que poderiam afetar o desempenho da companhia em 2027.

*Com agências internacionais

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