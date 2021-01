Internet lenta? Confira qual é a melhor banda larga de cada estado

Com o aumento do home office, aulas online e sessões de Netflix, a internet ganhou um destaque ainda maior em nosso cotidiano. A demanda aumentou e, mesmo assim, ela nem sempre funciona como queremos — e quando precisamos. O site Melhor Plano, em parceria com o Minha Conexão, divulgou recentemente o resultado da sua pesquisa de satisfação e velocidade de banda larga no Brasil.

Após uma análise de 15 milhões de testes de velocidade e 440 mil opiniões dos consumidores em 800 municípios brasileiros, foi avaliado o desempenho de operadoras nas categorias “satisfação”, “velocidade” e “melhor provedor”.

A Claro levou o prêmio do Melhor Plano em todo o Brasil pelo segundo ano consecutivo, com maior número de avaliações positivas nos quesitos “velocidade” e “melhor provedor”. Confira abaixo qual foi a operadora vencedora em cada estado brasileiro, segundo o ranking divulgado pelo UOL:

Você também pode conferir os vencedores por município ao clicar em cada estado nos links acima. Para a classificação, foram avaliados os testes de velocidade de internet feitos de janeiro a novembro de 2020 no site Minha Conexão, com exceção dos realizados via celular ou tablet.

Apenas provedores com no mínimo mil testes de velocidade foram contabilizados. Cada operadora deveria ser responsável por pelo menos 3% dos testes de velocidade em cada região avaliada. Só foram incluídas as cidades com, no mínimo, 3 mil testes de velocidade realizados no período.