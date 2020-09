Internet banda larga brasileira ficou 8,51% mais cara em agosto

A internet banda larga está mais cara no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o preço para o acesso à internet banda larga aumentou 8,51% em agosto deste ano em relação a julho. Para efeito de comparação, o valor subiu apenas 0,11% em agosto do ano passado ante julho do mesmo ano.

A alta no valor do acesso à banda larga contribuiu com 0,05% do aumento de 0,24% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) medido em agosto e divulgado nesta quarta-feira, 9. O índice é menor do que o registrado em julho, quando ficou em 0,36%, mas é o maior resultado para o mês de agosto desde 2016, quando fechou em 0,44%.

Para entender melhor, o IPCA é o principal índice que mede o aumento de preços no Brasil devido à inflação. O índice é atualizado mensalmente e serve como um indicativo para que o mercado regule seus preços.

O aumento no preço cobrado pelo oferecimento de internet banda larga no país é uma má notícia para o avanço tecnológico brasileiro. Neste mês, um estudo produzido com dados do Pnad revelou o valor necessário de investimentos para oferecer internet a todos os alunos da rede pública. Com o encarecimento da internet banda larga, essa conta provavelmente também ficou mais alta.