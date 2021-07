Huawei lança novos fone de ouvido sem fio e smartband no Brasil

A Huawei anunciou nesta quinta-feira, 1°, o lançamento de novos produtos voltados para consumidores no Brasil.

A empresa trouxe ao país a Huawei Band 6, dispositivo smart vestível que tem funções semelhantes a relógios inteligentes. Os fones de ouvido sem fio FreeBuds 4 também fazem parte do lançamento.

A Band 6 se diferencia de concorrentes por ter uma tela maior, de 1,47 polegadas. O visor também é curvo e conta com tecnologia que impede que marcas de dedos e digitais fiquem sobre a tela.

Com bateria que dura até 2 semanas, o dispositivo é uma opção para quem procura uma smartband para esportes e monitorar aspectos de saúde.

A Band 6 tem 96 modos de exercícios, monitoramento de batimentos cardíacos e de sono, e também medição de oxigenação — que a Huawei enfatiza que não pode ser utilizado para fins médicos, apenas esportivos. Dentre os modos de exercício, a band é capaz de reconhecer automaticamente caminhada, elíptico, corrida e remada.

A pulseira tem um sistema operacional próprio, não sendo o Harmony OS, desenvolvido pela Huawei. Para o lançamento no Brasil, o produto chega em duas cores: Graphite Black e Sakura Pink.

FreeBuds 4

Com cancelamento de ruído ativo, muito parecido com o funcionamento dos AirPods Pro, o FreeBuds 4 é um fone de ouvido sem fio com duração de bateria de até 10 horas, segundo a Huawei.

Utilizando o estojo para o carregamento em conjunto, a bateria pode durar até 22 horas.

O dispositivo conta com microfones internos que permitem modular o som ambiente e impedir a entrada de barulhos e ruídos, isolando o áudio escutado pelo usuário. Com um toque nas hastes do fone, é possível ativar e desativar o cancelamento.

Preços

Ambos os dispositivos estão sendo vendidos online em lojas parceiras da Huawei, como Submarino, Americanas e Shoptime. Veja os preços:

Huawei Band 6

Preço sugerido de 549 reais.

Em promoção de lançamento no Submarino, até 14 de julho, por 379 reais.

FreeBuds 4