Huawei e China Unicom criam base inovadora para redes 5G-A voltadas para veículos conectados

A Huawei anunciou, no dia 6 de dezembro, uma parceria com a China Unicom para construir a primeira base de inovação completa de ponta a ponta para redes 5G-A voltadas para veículos conectados. O projeto será localizado no distrito de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yizhuang, em Pequim. A iniciativa reforça o compromisso da Huawei e da China Unicom em liderar o desenvolvimento de redes inteligentes e soluções inovadoras para mobilidade conectada.

Infraestrutura avançada e desenvolvimento de rede 5G-A

Segundo a Huawei, a base integrará um ambiente avançado de desenvolvimento e testes que combina veículos, infraestrutura rodoviária e computação em nuvem. A instalação incluirá seis sistemas de percepção lateral para estradas, seis estações de antena 5G-A (5G Avançado), quatro motores de fusão multimodal e uma estação base integrada de comunicação e sensoriamento. Além disso, foram concluídas verificações técnicas em áreas como agregação de múltiplas portadoras, link ascendente complementar e baixa latência determinística. A infraestrutura também viabiliza a fusão de dados entre os sensores de longo alcance da Huawei e a plataforma de colaboração veículo-estrada.

A rede integrada veículo-estrada-nuvem cobrirá toda a área com tecnologia 5G-A, utilizando as bandas comerciais de 3,5 GHz e 2,1 GHz da China Unicom em Pequim. O projeto busca atingir o padrão de desempenho “duplo 20”, com latência global inferior a 20 milissegundos e uma taxa de upload superior a 20 Mbps.

Segurança e eficiência: a plataforma de colaboração inteligente

A nova base de inovação 5G-A para veículos conectados, anunciada pela Huawei e pela China Unicom, utiliza as capacidades de alta velocidade, baixa latência e alta confiabilidade da tecnologia 5G-A para promover a troca instantânea de dados e a colaboração inteligente entre veículos, infraestrutura rodoviária e nuvens.

A plataforma se concentra em quatro cenários principais: “aviso de veículos em sentido oposto”, “evitação de acidentes secundários”, “detecção de objetos e pessoas em pontos cegos” e “evitação de congestionamentos”. Nessas áreas, a base alcançou integração avançada entre a plataforma de colaboração veículo-estrada da Unicom Zhinwang e sistemas de percepção baseados em inteligência artificial.

Essa fusão tecnológica possibilita uma percepção em tempo real e abrangente do ambiente rodoviário, com um atraso médio ponta a ponta inferior a 10 milissegundos. A implementação promete aumentar significativamente a segurança e a eficiência no tráfego urbano, reforçando o papel da tecnologia 5G-A como elemento-chave na construção de cidades inteligentes e soluções de mobilidade conectada.