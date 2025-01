HONOR chega ao Brasil e promete disputar mercado com Samsung e Xiaomi

O mercado brasileiro de smartphones ganhou mais uma marca chinesa. A fabricante HONOR oficializou sua entrada no Brasil na noite desta quinta-feira, 30, durante um evento de lançamento realizado em São Paulo. A chegada da marca reforça a crescente presença de empresas chinesas no setor de tecnologia no Brasil, ampliando a concorrência em um segmento já disputado por gigantes como Samsung e Motorola, além das chinesas Xiaomi, Realme e OPPO.

Expansão no Brasil

A entrada no mercado brasileiro será por meio da distribuidora DL, empresa que realiza a distribuição de produtos eletrônicos de diversas marcas. Segundo o Head de Operações da DL, Eduardo Garcia, responsável por liderar a operação de vendas, a HONOR iniciará suas atividades com 1.000 pontos de vendas, com a meta de alcançar 3.000 em três meses. “Vamos entrar forte no Brasil, em uma parceria de longo prazo”, afirmou.

De acordo com Garcia, a estratégia da marca no Brasil será focada nos principais pontos de venda físicos e digitais. A HONOR terá e-commerce próprio e parcerias com marketplaces, como o Mercado Livre, onde os produtos já começaram a ser comercializados na noite do evento.

Atualmente, a HONOR está presente em mais de 12 países da América Latina, incluindo México, Colômbia, Peru, Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Uruguai e Equador. No total, a marca conta com mais de 45.000 pontos de venda oficiais no mundo. Segundo a empresa, a entrada no Brasil reflete o sucesso na América Latina, onde o crescimento ano a ano já bateu 400%.

Modelos que chegam ao Brasil

No evento, executivos da HONOR apresentaram os primeiros modelos que serão vendidos no país. Entre os destaques está o HONOR Magic V3, anunciado como o smartphone dobrável mais fino do mundo.

A marca também lançará no Brasil os modelos das linhas HONOR Magic Series e HONOR X Series, incluindo:

HONOR Magic Series: HONOR Magic V3 (disponível em breve na cor verde). HONOR Magic6 Lite (verde). HONOR Magic7 Lite (disponível em breve nas cores preto e verde).

HONOR X Series: HONOR X5b Plus (preto e azul). HONOR X6b 5G (preto e verde). HONOR X7c (branco e verde).



Além dos smartphones, a marca trará para o Brasil o tablet HONOR Pad X8a Lite e wearables como os HONOR CHOICE Earbuds X5 e o HONOR CHOICE Haylou Watch.

Sobre a HONOR

A HONOR foi fundada em 2013 como uma subsidiária da Huawei e opera de forma independente desde 2020. A empresa conta com mais de 14.000 profissionais, sendo que 60% dos funcionários atuam em pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, 11,5% da receita da marca é destinada à inovação, resultando em mais de 300 novas patentes registradas mensalmente.

A HONOR possui sete centros de inovação e P&D, incluindo sua sede em Shenzhen, na China, além de institutos na França e no Japão. A empresa também se destaca pela alta automação de sua produção: 85% dos processos são automatizados e 60% do maquinário é desenvolvido pela própria marca.

Tecnologias inovadoras

Os dispositivos da HONOR se destacam por:

Telas avançadas com proteção ocular, resistência a riscos e interferências de iluminação.

com proteção ocular, resistência a riscos e interferências de iluminação. Bateria de Silício-Carbono , inspirada em veículos elétricos, com até três anos ou 1.000 ciclos de carga sem degradação.

, inspirada em veículos elétricos, com até três anos ou 1.000 ciclos de carga sem degradação. Câmeras premium , como o sensor Super Dynamic H9000 e soluções da Sony , com captura de movimento assistida por IA.

, como o sensor e soluções da , com captura de movimento assistida por IA. Tecnologia AI Falcon, que eleva a fotografia móvel a um nível profissional.

A marca também introduziu o HONOR Shield Glass, tecnologia proprietária que garante ultrarresistência a quedas.