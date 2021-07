Healthtech capta R$ 35 milhões para avançar na era da saúde digital

Fundada em 2017 e atualmente atendendo 1,5 milhão de pacientes por ano, a startup de saúde (healthtech) Nexodata capta R$ 35 milhões em uma nova rodada de investimento anunciada hoje, que tem participação de nomes como Meli Fund, do Mercado Livre, e Albert Einstein. A empresa conecta médicos e farmácias em 3 mil cidades brasileiras e prevê faturamento de 400 milhões de reais na compra de medicamentos com receitas digitais em 2021.

A healthtech chama a atenção no mercado de saúde brasileiro por conseguir atuar como uma integradora de sistemas de saúde, que ainda são ou pulverizados ou inexistentes em hospitais e clínicas.

A Nexodata foi fundada por Pedro Dias e Lucas Lacerda, que também foram cofundadores da startup Vitta, nas mãos da fintech Stone desde a aquisição no ano passado. O médico Antonio Carlos Endrigo tornou-se um dos sócios da companhia pouco depois de sua criação.

O setor de saúde digital está em forte expansão no Brasil e no mundo. De acordo com dados da Distrito, as healthtechs brasileiras receberam 400 milhões de dólares entre os anos de 2014 e 2020. Globalmente, nos últimos cinco anos, o setor de startups de saúde movimentou mais de 40 bilhões de dólares.

O novo investimento será utilizado pela Nexodata para avançar na era digital da saúde, um campo impulsionado pela pandemia do novo coronavírus, que levou ao atendimento médico on-line e a mais sistemas médicos digitalizados.

"Nos últimos meses, temos vivido um cenário de acelerada digitalização, em todos os segmentos. Sentimos que este movimento foi ainda maior no setor da saúde. Os recursos desta captação devem nos ajudar a acompanhar as necessidades deste novo momento, permitindo ampliações estratégicas de atuação e facilitando o dia a dia de pacientes, profissionais da saúde e todo o setor farmacêutico", sinaliza Pedro Dias, fundador e CEO da Nexodata.

Um dos planos da startup é criar uma loja virtual no formato de marketplace, na qual pacientes que tenham receitas digitais possam comprar medicamentos. Hoje, a rede de parcerias de negócios da startup conta com 25 mil farmácias.

Em 2021, as startups brasileiras tiveram o melhor semestre da história em captação de investimentos de risco. O valor captado chegou a 5,2 bilhões de dólares, ante 3,5 bilhões de reais no ano passado. O montante dos aportes recebidos apenas no primeiro semestre deste ano por startups brasileiras superam em 40% os aportes recebidos em todo o ano de 2020, segundo informações divulgadas pela Distrito.