HBO Max aumenta preço de planos no Brasil: valores vão de R$ 29,90 a 55,90

A HBO Max anunciou nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025, um reajuste nos preços de todos os seus planos de assinatura no Brasil. A mudança já está valendo para novos clientes e, para os atuais assinantes, os valores atualizados passam a ser cobrados a partir de 26 de setembro. O aumento, que afeta desde o plano mais básico com anúncios até o pacote premium, ocorre sem justificativa oficial por parte da plataforma.

Com o reajuste, o plano Básico com Anúncios sobe de R$ 18,90 para R$ 29,90 mensais, enquanto o Standard passa de R$ 29,90 para R$ 44,90. Já o plano Platinum, que oferece mais recursos e qualidade de imagem, salta de R$ 39,90 para R$ 55,90.

Mesmo usuários que ainda usufruem da promoção de 50% de desconto vitalício no plano Standard serão impactados: o valor com desconto passa de R$ 19,95 para R$ 22,45, mantendo o benefício, mas sobre o novo preço reajustado.

Planos anuais

Além dos pacotes mensais, os planos anuais também foram atualizados para novos assinantes. O Básico com Anúncios passa a custar R$ 274,80 por ano, o Standard R$ 418,80 e o Platinum R$ 538,80. Para quem já é cliente, esses valores só entram em vigor no próximo ciclo de cobrança após o dia 26 de setembro.

Mudanças na Warner

A decisão da HBO Max acontece em um momento de transição para a plataforma, que recentemente voltou a adotar seu nome original após um período como Max. Historicamente, reajustes em serviços de streaming estão associados a fatores como aumento nos custos operacionais, renegociação de licenças de conteúdo e investimentos em produções originais. A ausência de uma explicação oficial gerou críticas entre os usuários, especialmente os que aderiram à plataforma durante campanhas promocionais.