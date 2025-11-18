Grindr está fora do ar? App passa por instabilidades nesta terça, 18

O Grindr, app de relacionamento gay, teve seus servidores afetados pela falha na Cloudflare nesta terça, 18.

O problema derrubou mais serviços globalmente, incluindo games, redes sociais e plataformas de e-commerce. Ainda não há previsão oficial de normalização.

Interrupções como da Cloudflare podem custar US$ 9 mil por minuto para empresas

O que é a Cloudflare

A Cloudflare é uma empresa americana especializada em infraestrutura de internet. Fundada em 2009, ela oferece serviços de segurança, performance e confiabilidade para sites e aplicativos, atuando como uma ponte entre o navegador do usuário e o servidor do site acessado.

O sistema funciona por meio de uma CDN, sigla em inglês para rede de entrega de conteúdo, que espalha cópias dos dados por diversos servidores ao redor do mundo. Isso permite reduzir a latência, isto é, o tempo que uma informação leva para ir de um ponto a outro na internet, além de dificultar ataques.

Entre os principais serviços da empresa estão:

Proteção contra ataques DDoS , ou negação de serviço distribuída, que sobrecarregam servidores com acessos simultâneos;

, ou negação de serviço distribuída, que sobrecarregam servidores com acessos simultâneos; WAF (Web Application Firewall), que bloqueia ataques como SQL injection e cross-site scripting;

(Web Application Firewall), que bloqueia ataques como SQL injection e cross-site scripting; Criptografia de dados com SSL/TLS, oferecendo certificados gratuitos para validar a confiabilidade dos sites;

Sistema de DNS e DNSSEC para gerenciamento e segurança de domínios;

e para gerenciamento e segurança de domínios; Edge computing, com execução de códigos mais próximos do usuário por meio da ferramenta Cloudflare Workers.

A rede da empresa lida, em média, com 78 milhões de requisições HTTP por segundo e é utilizada por sites de diferentes tamanhos — de blogs pessoais a grandes grupos financeiros.

Por que a Cloudflare cai?

Historicamente, a Cloudflare enfrentou falhas por congestionamento de rede, erros em lançamentos de código e problemas em produtos específicos.

Em agosto de 2025, um caso crítico envolveu o tráfego de um único cliente que saturou as conexões da Cloudflare com a AWS us-east-1, provocando um apagão generalizado. Em outras situações, falhas em regras de DDoS e instabilidades nos serviços R2, Workers KV, Access e WARP também causaram interrupções.

Esses incidentes têm impacto global porque a Cloudflare opera como uma camada compartilhada de infraestrutura da internet. Quando a empresa sofre uma falha, o efeito se propaga em cadeia, derrubando simultaneamente milhões de sites e serviços. Casos como os de X, Spotify e PayPal evidenciam esse efeito cascata.