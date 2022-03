Google anuncia novas ferramentas para otimizar trabalho híbrido

O Google anuncia nesta quarta-feira, 31, uma série de soluções voltadas para o Google Workspace. A suíte de ferramentas de colaboração anunciou recursos que tentam se adaptar à nova realidade: o trabalho híbrido.

Na última semana, no Brasil, o Ministério Público publicou uma nova medida provisória que dita regras mais flexíveis para o teletrabalho e abre caminho legal para a adoção do trabalho híbrido pelas empresas.

A própria empresa de Sundar Pichai está tentando se acostumar com uma semana dividida entre presencial e home office.

Uma pesquisa interna divulgada pelo Business Insider indica que, apesar de uma certa insatisfação com a volta ao presencial na próxima semana, os funcionários estão geralmente mais felizes em comparação com a última enquete, realizada em 2021, especialmente em relação a salário e a divisão entre vida pessoal e profissional.

Em agosto do ano passado, foi divulgado que o Google poderia chegar a cortar até 25% do salário daqueles que se mudaram para áreas mais remotas e, portanto, não iriam presencialmente ao trabalho.

De acordo com dados do IDC sobre a América Latina, 60% daqueles que trabalham remoto estão insatisfeitos com as tecnologias fornecidas e apenas 35% têm acesso à tecnologia adequada. Leia mais sobre as atualizações do Google Workspace:

Atualizações no Google Meet

Reações nas reuniões

Os participantes das videochamadas do Meet poderão se expressar visualmente com emojis (👍 ❤️ 😂 e muito mais), fornecendo feedback imediato aos palestrantes e outros participantes.

Essas reações irão aparecer no bloco de vídeo de um participante ou ao lado de seu nome se o bloco de vídeo não estiver visível. O recurso estará disponível a partir de abril.

Janelas flutuantes

Os usuários poderão acessar o recurso picture-in-picture no Google Meet a partir do navegador Chrome, permitindo que eles visualizem um mosaico de até quatro participantes em uma janela flutuante durante uma reunião, enquanto usa outros aplicativos e executa outras tarefas, como redigir um e-mail ou compartilhar conteúdo. O recurso estará disponível a partir de abril.

Transmissões ao vivo

Ainda neste ano, os participantes de transmissões ao vivo no Google Meet poderão participar de perguntas e respostas, assim como enquetes. Os anfitriões também vão poder transmitir as reuniões diretamente para o YouTube.

Atualmente, os usuários podem organizar reuniões de até 500 participantes ativos e com a capacidade de transmitir ao vivo para públicos de até 100 mil domínios confiáveis ​​do Google Workspace.

Reuniões no Meet a partir do Documentos, Planilhas e Apresentações

Os usuários poderão iniciar uma videochamada a partir de um arquivo no Documentos, Planilhas e Apresentações para apresentar esse conteúdo a todos os participantes da reunião. Isso permitirá que todos na reunião colaborem em tempo real, enquanto conversam, tudo na mesma guia.

Disponibilidade: Nas próximas semanas.

Novidades no Espaços

O Espaços, as salas de chat do Google, receberá uma série de novidades para facilitar o trabalho híbrido e o compartilhamento de ideias e temas, gerenciamento de tarefas e colaboração de documentos. Veja:

Tópicos de temas online

Os membros de um espaço poderão responder a comentários específicos e criar conversas paralelas, mantendo um diálogo organizado e contextualizado.

Cada colega de equipe pode navegar facilmente em um espaço e ser atualizado sobre os tópicos que são importantes para eles, no momento que funcione melhor para a sua agenda. O lançamento gradual desse recurso começou em setembro de 2021.

Aumento do limite

Ao longo deste ano, os limites de número de equipes serão ampliados de 8 mil para 25 mil. Isso irá melhorar a colaboração em organizações maiores

Funções de segurança e administração

Serão implementadas ferramentas para moderação de conteúdo, gerenciamento dos Espaços e estabelecimento de regras corretas para uma comunicação saudável. O lançamento gradual desses recursos começou em setembro de 2021.