Google escolhe o Brasil para estrear sistema de pagamento por aproximação com QR Code

Para ampliar os recursos de pagamentos no Brasil, o Google vai lançar uma nova ferramenta que vai permitir a realização de pagamentos por aproximação a partir da leitura de QR Code. O país será o primeiro do mundo a testar a tecnologia, que mira os usuários de celulares que não contam com a tecnologia NFC, usada para pagamento por aproximação.

O recurso foi apresentado nesta terça-feira, 27, durante o Google for Brasil, em São Paulo, evento em que a empresa apresentou uma série de novos recursos que chegarão ao país nos próximos meses.

Na prática, o sistema vai permitir que todos os celulares com sistema operacional Android possam realizar pagamentos digitais com cartões de crédito e débito. O pagamento será feito a partir do celular, com a leitura do código dinâmico que é exibido na tela das maquininhas de pagamento. O usuário, então, poderá realizar a transação com os cartões que ele armazena na Carteira do Google.

"Este é um lançamento inédito desenvolvido primeiramente no Google do Brasil. Foi feito pensando para democratizar ainda mais os pagamentos digitais", afirmou Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil.

Recurso

O objetivo da empresa é, principalmente, chegar ao público de menor renda, que possui celulares de entrada. Segundo dados da consultoria IDC, cerca de 60% dos smartphones Android vendidos no Brasil nos últimos três anos não são equipados com a tecnologia NFC, que permite pagamento por aproximação.

"Os dados mostram que uma parte expressiva da população brasileira acaba excluída da facilidade e segurança trazidas pelos pagamentos digitais feitos com a Carteira do Google", disse Natacha Litvinov, líder de estratégia e operações de pagamentos do Google para América Latina.

Com o sistema, os usuários poderão fazer pagamentos à vista ou em parcelas. A informação sobre o valor vai aparecer antes da compra ser efetivada. Para usar o sistema, o usuário vai precisar baixar a Carteira do Google e, então, registrar um cartão de débito ou crédito que será utilizado para o pagamento.

A autenticação da compra deve ser exigida dependendo do emissor do cartão e do valor da transação, por meio de senha ou biometria. A Carteira também irá exigir o desbloqueio do celular antes de uma transação. Além disso, após algumas transações, o aplicativo pedirá um novo desbloqueio ao usuário por motivos de segurança