Google encerra serviço de aplicativo de tradução na China

O Google desativou seu aplicativo Translate na China, encerrando as atividades de um dos poucos serviços restantes que o gigante americano ainda operava na maior arena de internet do mundo.

A página na China agora mostra a foto de uma barra de pesquisa genérica que redireciona o usuário para o site de tradução do Google em Hong Kong, que não é acessível no continente. “Descontinuamos o Google Translate na China continental devido ao baixo uso”, disse um representante da empresa em comunicado.

A Alphabet, do Google, que retirou seu mecanismo de busca da China continental em 2010 por causa da censura do governo ao conteúdo da internet, explorou caminhos para manter uma posição no mercado. A empresa disponibilizou seu serviço de tradução aos usuários no país em 2017 por meio de um site e de um aplicativo para smartphone.

O Google também considerou um protótipo separado de serviço de busca para o mercado chinês, mas disse mais tarde que o projeto foi encerrado.

A descontinuação do serviço de tradução ocorre com o aumento das tensões entre Estados Unidos e China e ambos os países se mobilizam para proteger tecnologias sensíveis e propriedade intelectual.

A mudança veio em um momento sensível, antes de um importante Congresso do Partido Comunista chinês programado para começar neste mês.